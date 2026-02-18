Парламент Латвии рассмотрит резолюцию о поддержке Украины к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения, — Елена Кондратюк

Вице-спикер встретилась со спикершей Саеймы Латвии Дайгой Миериней

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась в Риге со спикером Саеймы Латвии Дайгой Миериней. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины. Они обсудили сложную ситуацию в украинской энергетике и попытки России устроить геноцид холодом украинцам.

"Мы искренне благодарны Латвии за быструю реакцию на отсутствие света и тепла в домах сотен тысяч украинских семей и направление генераторов в Украину. Латвия в целом направила Украине более 611 тонн гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием и направила более 600 тыс. евро в Фонд поддержки энергетики Украины", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер украинского парламента поблагодарила латвийских волонтеров и всех, кто донатил на закупку генераторов в рамках акции "Тепло из Латвии для Украины" и сбора Общественного вещания Латвии. Граждане этой дружественной страны, в частности, пожертвовали более 440 тысяч евро на генераторы для украинцев.

В ходе встречи говорилось, что Латвия поддерживает 20-й пакет санкций ЕС против России и будет работать над дальнейшим усилением санкционного давления на страну-агрессора.

"Мы также приветствуем и очень ценим вчерашнее решение Латвии выделить 10 млн евро на программу НАТО PURL по закупке американского оружия на нужды Украины", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер призвала Латвию по примеру Эстонии в ближайшее время ратифицировать соглашение о присоединении к Специальному трибуналу Совета Европы относительно преступления агрессии против Украины. "Ожидаем скорого принятия решения парламентом Латвии о ратификации этого важного для справедливого наказания российского агрессора соглашения", — отметила Елена Кондратюк.

От имени Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поблагодарила лично спикера Сайемы Латвии и весь президиум за резолюцию в поддержку украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Как отметила Дайга Миериня, решение МОК дисквалифицировать Владислава абсолютно неприемлемо.

"Латвийский парламент, как и Верховная Рада Украины, осуждают эту несправедливую дисквалификацию. Мы все увидели циничные двойные стандарты МОК. 650 украинских тренеров и спортсменов погибли в результате российской агрессии. Право на память – это не нарушение, это о человеческом достоинстве", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер также сообщила, что на заседании 19 февраля Саейма Латвии планирует принять специальную резолюцию "О поддержке Украины, чествуя ее сопротивление российской вооруженной агрессии". 24 февраля парламент Латвии также проведет внеочередное заседание, посвященное четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.

"Это проявление большой солидарности Латвии с Украиной. Спасибо за поддержку и помощь. Вместе мы сильнее!" — подчеркнула Елена Кондратюк.