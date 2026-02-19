Парламент Латвії ухвалив резолюцію на підтримку України до четвертої річниці опору повномасштабному вторгненню Росії, — віцеспікерка Олена Кондратюк

Парламент Латвії, Саейма на своєму засіданні 19 лютого ухвалив резолюцію про підтримку України до четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України

"Як і обіцяла під час нашої зустрічі у Ризі пані спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня, щойно на своєму засіданні латвійський парламент ухвалив спеціальну резолюцію про підтримку України до четвертої річниці опору повномасштабному вторгненню Росії. Вдячні Саеймі Латвії та усьому латвійському суспільству за непохитну підтримку України!" — зазначила віцеспікерка Олена Кондратюк, яка перебуває з робочим візитом у Ризі.

У своїй резолюції парламент Латвії, зокрема, наголошує:

Україна щиро прагне припинити воєнні дії та активно бере участь у мирних переговорах для досягнення справедливої угоди. Однак Росія через дезінформацію, нові неприйнятні ультиматуми та посилені напади на українське мирне населення та енергетичну інфраструктуру саботує мирні ініціативи та несе відповідальність за продовження війни.

Латвія ніколи не визнає включення до складу Росії українських територій, які з 2014 року окуповані Росією. Парламент закликає уряд Латвії та міжнародну спільноту виступати за мирне вирішення на основі повного відновлення територіальної цілісності України, запобігати анексії та легалізації окупації українських територій.

Латвійські депутати виступають за посилення тиску на Росію шляхом всеохоплюючих санкцій та розриву всіх економічних зв'язків з нею. Парламент також закликає до цілеспрямованих обмежувальних заходів проти країн, які підтримують Росію, посилення тиску на російський тіньовий флот і проти компаній третіх країн, які допомагають Росії здійснювати свою агресію.

Парламент підтверджує, що Латвія продовжуватиме підтримувати Україну, виділяючи щонайменше 0,25 відсотка свого ВВП на військову підтримку. Латвія продовжить надавати гуманітарну допомогу для зміцнення стійкості українського суспільства, сприяння відновленню критичної інфраструктури та реабілітації жертв війни.

Парламентарі вітають рішення ЄС заморозити російські активи на невизначений термін та надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро для задоволення негайних фінансових потреб.

Парламент закликає забезпечити повноцінне функціонування Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України та Механізму компенсації збитків, а також розширити всі форми підтримки України, зокрема шляхом використання заморожених російських активів.

Депутати Саейми вкотре підкреслюють, що майбутнє України в ЄС та НАТО, а також наголошують на необхідності негайного відкриття переговорних кластерів ЄС для України. Латвія разом зі своїми союзниками та партнерами продовжуватиме надавати політичну та практичну підтримку євроатлантичній інтеграції України.