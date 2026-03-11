У Конгресі США зацікавилися українським агрохолдингом: маніпуляції з акціями та податки під час війни (документ)

Компанія могла нашкодити міжнародним інвесторам

Членкиня Палати представників США Ніколь Малліотакіс направила лист тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс з проханням надати інформацію про діяльність української аграрної групи Kernel.

Про це пише політичний експерт і політтехнолог Олексій Голобуцький. До Facebook-посту також додано лист Ніколь Малліотакіс адресований Джулі Девіс.

У документі підкреслюється: у березні 2023 року United States Agency for International Development оголосило про інвестицію за участі групи компаній Kernel, спрямовану на підтримку експорту українського зерна.

Конгресвумен зазначає, що її офіс викрив інформацію, що викликає занепокоєння. За її словами, вона може свідчити про діяльність компанії, що суперечить антикорупційним стандартам партнерів США.

У документі підкреслюється, що цей запит зроблено для виконання наглядових повноважень Конгресу і він не означає встановлення порушень або попередніх висновків щодо можливих перевірок українських чи американських органів.

У листі йдеться, що повідомлення, які надійшли до офісу конгресвумен, описують можливу модель дій компанії з 2024 року до теперішнього часу. Якщо ці дані підтвердяться, це може поставити під питання подальшу підтримку компанії з боку США.

Серед згаданих у листі повідомлень — можливі маніпуляції на ринку та порушення прав акціонерів. Йдеться про інформацію щодо можливого штучного зниження вартості акцій компанії у травні 2024 року, що могло допомогти керівництву консолідувати контроль над компанією та потенційно зашкодити міжнародним інвесторам.

Також у документі згадуються можливі фінансові порушення. Йдеться про повідомлення щодо можливого використання посередницьких структур для заниження обсягів експорту в період з травня 2024 року по березень 2025 року, що могло призвести до втрати значних податкових надходжень для українського бюджету під час війни.

Крім того, у листі згадуються повідомлення про можливі примусові бізнес-практики. Зокрема, йдеться про інформацію щодо використання судових процесів для тиску на менших аграрних операторів і власників землі з метою змусити їх укладати невигідні угоди.

Конгресвумен зазначає, що, оскільки кошти американських платників податків через програми USAID та, ймовірно, інші міжнародні інституції використовувалися для підтримки цієї компанії, такі повідомлення потребують перевірки.

У зв’язку з цим вона просить надати інформацію про поточний статус інвестиційного партнерства USAID з Kernel, оголошеного у березні 2023 року, а також про процедури перевірки, які застосовувалися перед початком співпраці.

Крім того, у листі міститься прохання повідомити, чи відомо посольству США або Державному департаменту про будь-які скарги, повідомлення чи занепокоєння щодо описаних бізнес-практик, а також чи надходили раніше звернення або повідомлення, які могли б вплинути на оцінку компанії як партнера США.

Можливим залишається застосування санкційних механізмів, які можуть застосовуватися у подібних випадках, можуть включати програму Global Magnitsky Act Міністерства фінансів США, візові обмеження Державного департаменту США або обмеження з боку Міністерства торгівлі США.