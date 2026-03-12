Компанія, що фігурує у справі НАБУ, отримала підряди на понад 1 млрд грн на реконструкцію медцентру в Києві — ЗМІ

Кошти на реконструкцію були виділені Євросоюзом

Компанія "Консалтинг-Буд", яка згадується у матеріалах кримінального провадження НАБУ щодо об’єктів Держспецзв’язку, отримала підряди приблизно на 1,1 млрд гривень у межах реконструкції Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України у Києві. Про це повідомляють журналісти та аналітики, які досліджували тендери на реконструкцію медичного закладу.

Йдеться про реконструкцію будівлі центру на Кловському узвозі. Загальна вартість проєкту, за відкритими даними, може сягати близько 2 млрд гривень.

За інформацією журналістів, основні підряди у межах проєкту отримала компанія "Консалтинг-Буд", власницею якої є Любомира Кожушко. Раніше вона працювала у структурі Апарату Верховної Ради України, зокрема в управлінні адміністративними будівлями. Детальніше про перебіг тендерів писало видання "Наші гроші".

Також зазначається, що кошти на реконструкцію були виділені Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility, спрямованої на підтримку відновлення України.

У журналістських матеріалах звертають увагу на можливе завищення цін у кошторисах, а також на ймовірну невідповідність між фактичним обсягом виконаних робіт і підписаними актами, а також про можливу схему з орендою складів для нібито зберігання обладнання, що може дозволяти отримувати аванси.

Крім того, компанія "Консалтинг-Буд" Любомири Кожушко згадується у матеріалах кримінального провадження НАБУ щодо об’єктів Держспецзв’язку. За версією слідства, через мережу пов’язаних компаній могла реалізовуватися схема закупівель безпілотників для Сил оборони за завищеними цінами.

На ситуацію звернув увагу засновник і керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран. Він закликав правоохоронні органи перевірити використання коштів.

"Кожен факт, який може свідчити про корупцію за гроші ЄС, віддаляє нас від амбітної мети отримати чітку дату вступу до Європейського Союзу не пізніше 2027 року", — зазначив Таран.