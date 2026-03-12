Три сорти помідорів, які не пізно посіяти на розсаду до 20 березня

Це ультрашвидкостилі та скоростиглі сорти помідорів.

Березень — час, коли починається планування нового посівного сезону. Саме першого місяця весни городники і дачники займаються посівом овочів на розсаду. Підказкою, що і коли можна садити у березні, стане місячний посівний календар. Зараз ідеальний час, щоб посіяти на розсаду скоростиглі сорти помідорів.

"Телеграф" розповідає, які сорти помідорів потрібно встигнути посіяти до 20 березня, щоби зібрати врожай уже в серпні.

Які помідори посіяти на розсаду до 20 березня?

Ямал

Це холодостійкий та швидкий сорт помідорів. Вони підходять для тих, хто втратив усі терміни, тому що "Ямал" практично неможливо занапастити поганою погодою або затримкою у посіві. Термін їхнього дозрівання: 85-90 днів від сходів. Особливість цього сорту в тому, що він дуже компактний – виростає до 35-40 см, не потребує пасинкування та підв’язки. Плоди "Ямала" невеликі (70-100 г), вони класичного червоного кольору і відмінно підходять для засолювання.

Помідори "Ямал". Фото: згенеровано ІІ, "Телеграф"

Загадка

Цей сорт помідорів називають справжнім спринтером серед томатів. "Загадка" формує сильне стебло і дуже швидко закладає першу кисть, не витрачаючи зайвий час на нарощування величезної зеленої маси. Термін дозрівання: 80-85 днів. Цей сорт дає дуже мало пасинків, що економить час, а кущ має міцний і кремезний. Плоди у "Загадки" рівні та красиві, мають характерну помідорну кислинку.

Помідори сорту "Загадка". Фото: згенеровано ІІ, "Телеграф"

Боні-М

Цей сорт також відноситься до ультраскоростиглих, у народі його називають "палочкою-виручалочкою" для дачника. Його можна сіяти навіть наприкінці березня прямо в ґрунт під плівку, а через розсаду він і зовсім дозріє одним із перших. Термін дозрівання: 80-85 днів. Головна особливість Боні-М у тому, що плодоношення починається дуже дружно — буквально за два тижні кущ віддає майже весь урожай. Помідори виходять плоско-округлі, яскраво-червоні та важать близько 60-80 г.

Місячний посівний календар на березень 2026. Фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, коли садити перець на розсаду і який ґрунт під нього вибрати. Від цього аспекту залежить все.