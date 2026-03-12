Три сорти помідорів, які не пізно посіяти на розсаду до 20 березня
Це ультрашвидкостилі та скоростиглі сорти помідорів.
Березень — час, коли починається планування нового посівного сезону. Саме першого місяця весни городники і дачники займаються посівом овочів на розсаду. Підказкою, що і коли можна садити у березні, стане місячний посівний календар. Зараз ідеальний час, щоб посіяти на розсаду скоростиглі сорти помідорів.
"Телеграф" розповідає, які сорти помідорів потрібно встигнути посіяти до 20 березня, щоби зібрати врожай уже в серпні.
Які помідори посіяти на розсаду до 20 березня?
- Ямал
Це холодостійкий та швидкий сорт помідорів. Вони підходять для тих, хто втратив усі терміни, тому що "Ямал" практично неможливо занапастити поганою погодою або затримкою у посіві. Термін їхнього дозрівання: 85-90 днів від сходів. Особливість цього сорту в тому, що він дуже компактний – виростає до 35-40 см, не потребує пасинкування та підв’язки. Плоди "Ямала" невеликі (70-100 г), вони класичного червоного кольору і відмінно підходять для засолювання.
- Загадка
Цей сорт помідорів називають справжнім спринтером серед томатів. "Загадка" формує сильне стебло і дуже швидко закладає першу кисть, не витрачаючи зайвий час на нарощування величезної зеленої маси. Термін дозрівання: 80-85 днів. Цей сорт дає дуже мало пасинків, що економить час, а кущ має міцний і кремезний. Плоди у "Загадки" рівні та красиві, мають характерну помідорну кислинку.
- Боні-М
Цей сорт також відноситься до ультраскоростиглих, у народі його називають "палочкою-виручалочкою" для дачника. Його можна сіяти навіть наприкінці березня прямо в ґрунт під плівку, а через розсаду він і зовсім дозріє одним із перших. Термін дозрівання: 80-85 днів. Головна особливість Боні-М у тому, що плодоношення починається дуже дружно — буквально за два тижні кущ віддає майже весь урожай. Помідори виходять плоско-округлі, яскраво-червоні та важать близько 60-80 г.
