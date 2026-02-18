Побив росіян у Туреччині, ставши героєм в Україні: що відомо про футболіста Колесника, який вляпався у скандал із ТЦК

Футболіст ударив співробітника ТЦК і тепер може загриміти за ґрати

У середу, 18 лютого, поліція Київської області затримала колишнього футболіста "Колоса-2" Данила Колесника. Напередодні 24-річний центральний нападник вдарив військовослужбовця ТЦК, після чого опублікував відео конфлікту у себе в соцмережах.

Що потрібно знати

Колесник вдарив співробітниця ТЦК

Поліція затримала футболіста

У 2023 році Данило у складі "Минаю" бився з російськими гравцями "Шинника"

За інформацією поліції, Колесник спровокував конфлікт із працівником ТЦК, коли той перебував під час виконання службових обов’язків. Футболісту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Після розголосу Данило видалив відео, на якому він б’є співробітника ТЦК, та закрив свій профіль у Instagram. "Колос" оголосив про звільнення Колесника.

Цікаво, що знайшлися ті, хто підтримує дії футболіста. Колишні гравці "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський заявили, що Колесник нібито захищав батька трьох дітей від "бусифікації".

У київському ТЦК порівняли дії Колесника та Владислава Гераскевича. Український скелетоніст на Олімпійських іграх в Італії ціною дискваліфікації відстояв свою позицію щодо "шолома пам’яті", на якому зображено вбитих Росією спортсменів.

Зазначимо, Колесник не вперше потрапляє до новин. 2023 року Данило, перебуваючи на турецькому зборі "Миная", в готелі опинився в конфліктній ситуації з п’яним футболістом російського "Шинника". Українець заступився за прибиральницю, якою нахамив росіянин. У результаті все переросло у масову бійку між гравцями "Минаю" та "Шинника", в якій постраждали російські футболісти. Данило відразу став зіркою мережі, його запрошували на інтерв’ю провідні телеканали країни.

Довідка : Данило Колесник є вихованцем київського "Арсеналу". Форвард встиг пограти за юнацьку команду "Ворскли", чеський MSM, "Колос-2", "ВПК-Агро", "Минай", "Дружбу" Мирівка та "Лівий Берег".

