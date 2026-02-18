Побил россиян в Турции, став героем в Украине: что известно о футболисте Колеснике, который вляпался в скандал с ТЦК

Футболист ударил сотрудника ТЦК и теперь может загреметь за решетку

В среду, 18 февраля, полиция Киевской области задержала бывшего футболиста "Колоса-2" Даниила Колесника. Накануне 24-летнй центральный нападающий ударил военнослужащего ТЦК, после чего опубликовал видео конфликта у себя в соцсетях.

Что нужно знать

Колесник ударил сотрудница ТЦК

Полиция задержала футболиста

В 2023 году Даниил в составе "Миная" дрался с российскими игроками "Шинника"

По информации полиции, Колесник спровоцировал конфликт с работником ТЦК, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. Футболисту грозит до пяти лет лишения свободы.

После огласки Даниил удалил видео, на котором он бьет сотрудника ТЦК, и закрыл свой профиль в Instagram. "Колос" объявил об увольнении Колесника.

Примечательно, что нашлись те, кто поддерживает действия футболиста. Бывшие игроки "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский заявили, что Колесник якобы защищал отца троих детей от "бусификации".

В киевском ТЦК сравнили действия Колесника и Владислава Гераскевича. Украинский скелетонист на Олимпийских играх в Италии ценой дисквалификации отстоял свою позицию касательно "шлема памяти", на котором изображены убитые Россией спортсмены.

Отметим, Колесник не впервые попадает в новости. В 2023 году Даниил, находясь на турецком сборе "Миная", в отеле оказался в конфликтной ситуации с пьяным футболистом российского "Шинника". Украинец заступился за уборщицу, которой нахамил россиянин. В итоге все переросло в массовую драку между игроками "Миная" и "Шинника", в которой пострадали российские футболисты. Даниил тут же стал звездой сети, его приглашали на интервью ведущие телеканалы страны.

Справка: Даниил Колесник является воспитанником киевского "Арсенала". Форвард успел поиграть за юношескую команду "Ворсклы", чешский MSM, "Колос-2", "ВПК-Агро", "Минай", "Дружбу" Мировка и "Левый Берег".

Ранее киевское "Динамо" U-19 вылетело из Юношеской лиги УЕФА. Ворота "динамовцев" защищал сын Суркиса.