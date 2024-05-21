Не використовуйте більше слово "бутерброд" в українській: чим його правильно замінити

Це слово часто можна зустріти у творах письменників

В українській мові для скибочки хліба з олією, ковбасою, сиром чи шинкою є шар назва і це не "бутерброд". Це слово мало хто використовує, але саме воно буде вірним у цьому випадку.

Детально про це розповів відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко. За його словами, йдеться про слово "накладенець".

Як правило, хліб з олією, ковбасою та сиром називають "канапка", "канапе" або просто "бутерброд". Однак ці слова мають іноземне походження. Вони прийшли до нас із німецької та французької мов ще давно.

Водночас в українській мові є старий аналог — "накладенець", який більше зустрічається у творах письменників, ніж у повсякденному житті.

"Тарас Шевченко нам заповідав і чужому вчитися, і свого не цуратися. Ми давно маємо смачне слово "накладанець", — зазначив Авраменко.

Зокрема, письменник Юрій Винничук писав так:

"На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня та велика таця з накладанцями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, у чому різниця між словами "додаток" та "застосунок" в українській мові й в яких випадках їх потрібно вживати.