Не используйте больше слово "бутерброд" в украинском: чем его правильно заменить

Это слово часто можно встретить в произведениях писателей

В украинском языке для ломтика хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной есть слое название и это не "бутерброд". Это слово мало кто использует, но именно оно будет верным в данном случае.

Детально об этом рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко. По его словам, речь идет о слове "накладенець".

Как правило, хлеб с маслом, колбасой и сыром называют "канапка", "канапе" или просто "бутерброд". Однако эти слова имеют иностранное происхождение. Они пришли к нам из немецкого и французского языков еще давно.

В то же время в украинском языке есть старый аналог — "накладенець", который больше встречается в произведениях писателей, нежели в повседневной жизни.

"Тарас Шевченко нам завещал и чужому учиться, и своего не сторониться. У нас давно есть вкусное слово "накладанець", — отметил Авраменко.

В частности, писатель Юрий Винничук писал так:

"На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня та велика таця з накладанцями".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, в чем разница между словами "додаток" и "застосунок" в украинском языке и в каких случаях их нужно употреблять.