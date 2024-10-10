Глава Луганщини "визнав" "ЛНР"? В Луганській ОВА пояснили власні дописи

Застосовування термінів "Донецька народна республіка", або "Луганська народна республіка" неприпустимо, адже їх існування не визнала українська влада

В повідомленнях на офіційному сайті та Телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації час від часу можна зустріти абревіатуру "лнр". Назву, що вважається неправомірною і яку не радять використовувати, особливо органам державної влади чи місцевого самоврядування на рівні РНБО. При цьому відповідальні за комунікацію в ОВА особи наголошують, що це лише "зрозумілий для аудиторії формат", і аж ніяк не "толерування квазіреспублік".

Від початку жовтня в повідомленнях про ситуацію на Луганщині в ТГ-каналі "Артем Лисогор Луганська ОВА/OFFICIAl" кілька разів зустрічається абревіатура "лнр". Зокрема, в новині від 4 жовтня про бездіяльність окупаційної влади й рятувальників при боротьбі з пожежами, що призвело до знищення селища Устинівка, що в Довжанській громаді. Так само ця абревіатура фігурує й 7 жовтня як в ТГ-каналі, так й на офіційному сайті обласної військової адміністрації у розповіді про те, що захоплені Росією міста Луганщини захлинаються в смітті. Також зустрічаються вони й в більш ранніх дописах про актуальний стан подій, паралельно з ними вживаються формулювання "так звана лнр" та "окупована Луганщина".

Після початку війни десять років тому на законодавчому рівні був визначений правовий статус тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей. Відповідно застосовування термінів "Донецька народна республіка", або "Луганська народна республіка" стало неприпустимим, адже їх існування не визнала українська влада. При цьому, звісно, для спрощення чи через нерозуміння ситуації назви територій під контролем бойовиків і російських військових і в повному варіанті, й в скороченому були присутні в побутовому спілкуванні, медіа, та навіть використовувались в органах влади. Наприклад, в судових рішеннях, про що свідчить лист Вищого спеціалізованого суду України, який розсилався до судів нижчої інстанції ще в 2016-му році.

Питання щодо використання термінів та понять, які пов'язані з агресією Росії та окупацією українських територій, виникали й пізніше. У відповідь у 2021 році Рада національної безпеки й оборони розробила й оприлюднила глосарій, яким мали б користуватися в першу чергу органи влади, дипломатичні представництва, медіа та представники громадського сектору. В цьому списку до фейків/кліше віднесені поняття "ДНР/ЛНР, Донецька народна республіка/ Луганська народна республіка, Народні республіки Донбасу, самопроголошені республіки, невизнані республіки". Натомість для застосування пропонувались два варіанти: "ОРДО/ОРЛО, Окремі райони Донецької/ Луганської областей України, ОРДЛО" та "Тимчасово окуповані території Донецької/ Луганської областей; Тимчасово непідконтрольні уряду України (владі України/ Україні) території Донецької та Луганської областей". Відповідний словник був опублікований й на сторінці Центру протидії інформації в липні 2022 році й розташований там досі без змін.

При цьому у 2023 в спільних рекомендаціях Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та Інституту масової інформації наголошувалось, що від терміну "ОРДЛО" вже варто відмовитись. Пояснення цьому було дано таке: "До початку повномасштабного російського вторгнення цим поняттям позначали території сходу України, окуповані з 2014 р. Тепер зона окупації суттєво розширилася, тож поняття втратило актуальність. Про ОРДЛО можна згадувати у контексті подій до 2022 року. Нині ж для України немає різниці між Горлівкою, окупованою у 2014, і Волновахою, загарбаною у 2022-му. Питання повернення на стару лінію зіткнення та її фіксації не обговорюється. Тому правильні формулювання: раніше окуповані території Донецької і Луганської областей, або старі окуповані території".

Що ж стосується термінів "ДНР/ЛНР, Республіка Крим", то в рекомендаціях зазначено: "На загарбаних територіях України Росія створила незаконні адміністративні утворення, які не є ані республіками, ані суб’єктами федерації РФ. Юридично і далі існують лише Донецька і Луганська області України та Автономна Республіка Крим, тимчасово окуповані Росією. Абревіатури ЛНР та ДНР краще не використовувати для позначення територій, а вживати лише коли йдеться про відповідні російські окупаційні утворення. При згадці цих утворень правильно брати їхні назви у лапки, уточнювати характеристикою "так звані": наприклад, ватажки так званої "ДНР", бойовики так званої "ЛНР".

Наразі, коли за час повномасштабної війни ворог майже повністю окупував Луганську область та суттєво просунувся на Донеччині, увага до термінів мала б бути ще більшою. Адже тема повернення територій дуже чуттєва, й тим важливіше підкреслювати, що всі без виключення райони, міста, селища та села, скільки б вони не перебували під контролем ворога, – були і є українськими. Натомість у згаданих публікаціях Луганської ОВА саме на позначення територій, що є тимчасово окупованими, так само використовуються абревіатури з трьох букв: "відвантажувати непотріб сусідам з "лнр", росія не дає "лнр", окупаційної влади і пожежників в "лнр".

"Телеграф" намагався зв'язатися безпосередньо з головою військової адміністрації Артемом Лисогором, щоб дізнатися його позицію щодо застосування небажаних термінів. Але це не вдалось, а на питання, адресовані очільнику ОВА через Департамент комунікацій масових комунікацій, було отримане таке пояснення.

"Ресурси ОВА відвідує значна кількість користувачів, які понад 10 років вимушено перебувають під окупацією. Ми маємо доносити до них правдиву інформацію у зрозумілому їм форматі. Тому в окремих випадках використання цієї абревіатури цілком виправдане. До того ж, як бачите, "лнр" – написано у лапках, що вказує на несприйняття та відсутність толерування квазіреспублік. Тим більш, що мова йде про рф, яка перетворює окуповану територію Луганської області на смітник (мається на увазі конкретна новина, використана як приклад, у запитанні – Авт.). Якщо б це була офіційна заява щодо військово-політичної ситуації на окупованих територіях, безумовно, було б використано абревіатуру та термінологію, рекомендовану РНБОУ. До речі, абревіатури "лнр" та "днр" використовуються у дописах СБУ та Офісу Генерального Прокурора", – зазначили в Департаменті.