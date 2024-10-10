Глава Луганщины "признал" "ЛНР"? В Луганской ОВА объяснили собственные посты

Применение терминов "Донецкая народная республика" или "Луганская народная республика" недопустимо, ведь их существование не признали украинские власти

В сообщениях на официальном сайте и Телеграмм-канале Луганской областной военной администрации время от времени можно встретить аббревиатуру "лнр". Название, которое считается неправомерным и которое не советуют использовать, особенно органам государственной власти или местного самоуправления на уровне СНБО. При этом ответственные за коммуникацию в ОВА лица подчеркивают, что это лишь "понятный для аудитории формат", и отнюдь не "толерирование квазиреспублик".

С начала октября в сообщениях о ситуации в Луганской области в ТГ-канале "Артем Лысогор Луганская ОВА/OFFICIAl" несколько раз встречается аббревиатура "лнр". В частности, в новости от 4 октября о бездействии оккупационных властей и спасателей при борьбе с пожарами, что привело к уничтожению поселка Устиновка в Довжанской общине. Также эта аббревиатура фигурирует и 7 октября как в ТГ-канале, так и на официальном сайте областной военной администрации в рассказе о том, что захваченные Россией города Луганщины захлебываются в мусоре. Также встречаются они и в более ранних сообщениях об актуальном состоянии событий, параллельно с ними используются формулировки "так называемая лнр" и "оккупированная Луганщина".

После начала войны десять лет назад на законодательном уровне был определен правовой статус временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Соответственно применение терминов "Донецкая народная республика" или "Луганская народная республика" стало недопустимым, ведь их существование не признали украинские власти. При этом, конечно, для упрощения или непонимания ситуации названия территорий под контролем боевиков и российских военных и в полном варианте, и в сокращенном присутствовали в бытовом общении, медиа, и даже использовались в органах власти. Например, в судебных решениях, о чем свидетельствует письмо Высшего специализированного суда Украины, которое рассылалось в суды низшей инстанции еще в 2016 году.

Вопросы использования терминов и понятий, связанных с агрессией России и оккупацией украинских территорий, возникали и позже. В ответ в 2021 году Совет национальной безопасности и обороны разработал и обнародовал глоссарий, которым должны пользоваться в первую очередь органы власти, дипломатические представительства, медиа и представители общественного сектора. В этом списке к фейкам/клише отнесены понятия "ДНР/ЛНР, Донецкая народная республика/Луганская народная республика, Народные республики Донбасса, самопровозглашенные республики, непризнанные республики". Для применения предлагались два варианта: "ОРДО/ОРЛО, Отдельные районы Донецкой/Луганской областей Украины, ОРДЛО" и "Временно оккупированные территории Донецкой/Луганской областей; Временно неподконтрольные правительству Украины (властям Украины/Украине) территории Донецкой и Луганской областей". Соответствующий словарь был опубликован и на странице Центра противодействия информации в июле 2022 года и расположен до сих пор без изменений.

При этом в 2023 году в совместных рекомендациях Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности и Института массовой информации отмечалось, что от термина "ОРДЛО" уже стоит отказаться. Объяснение этому было дано следующим: "До начала полномасштабного российского вторжения этим понятием обозначали территории востока Украины, оккупированные с 2014 г. Теперь зона оккупации существенно расширилась, поэтому понятие утратило актуальность. Об ОРДЛО можно упоминать в контексте событий до 2022 года. Сейчас же для Украины нет разницы между Горловкой, оккупированной в 2014 году, и Волновахой, захваченной в 2022-м. Вопрос возвращения на старую линию столкновения и ее фиксации не обсуждается. Поэтому правильные формулировки: ранее оккупированные территории Донецкой и Луганской областей или старые оккупированные территории".

Что же касается терминов "ДНР/ЛНР, Республика Крым", то в рекомендациях указано: "На захваченных территориях Украины Россия создала незаконные административные образования, не являющиеся ни республиками, ни субъектами федерации РФ. Юридически и дальше существуют только Донецкая и Луганская области Украины и Автономная Республика Крым, временно оккупированные Россией. Аббревиатуры ЛНР и ДНР лучше не использовать для обозначения территорий, а использовать только когда речь идет о соответствующих российских оккупационных образованиях. При упоминании этих образований правильно брать их названия в кавычки, уточнять характеристикой "так называемые": например, предводители так называемой "ДНР", боевики так называемой "ЛНР".

Сейчас, когда за время полномасштабной войны враг почти полностью оккупировал Луганскую область и существенно продвинулся на Донетчине, внимание к срокам должно быть еще больше. Ведь тема возвращения территорий очень чувственна, и тем важнее подчеркивать, что все без исключения районы, города, поселки и села, сколько бы они ни находились под контролем врага, были и являются украинскими. Зато в упомянутых публикациях Луганской ОВА именно на обозначение временно оккупированных территорий так же используются аббревиатуры из трех букв: "отгружать ненужность соседям с "лнр", россия не дает "лнр", оккупационных властей и пожарных в "лнр".

"Телеграф" пытался связаться непосредственно с главой военной администрации Артемом Лысогором, чтобы узнать его позицию по применению нежелательных терминов. Но это не удалось, а на вопросы, адресованные главе ОВА через Департамент коммуникаций массовых коммуникаций, было получено такое объяснение.

"Ресурсы ОВА посещает значительное количество пользователей, более 10 лет вынужденно находящихся под оккупацией. Мы должны доносить до них правдивую информацию в понятном им формате. Поэтому в отдельных случаях использование этой аббревиатуры вполне оправдано. К тому же, как видите, "лнр" – написано в кавычках, что указывает на неприятие и отсутствие толерантности квазиреспублик. Тем более что речь идет о России, которая превращает оккупированную территорию Луганской области в свалку (имеется в виду конкретная новость, использованная в качестве примера, в вопросе – Авт.). Если бы это было официальное заявление по военно-политической ситуации на оккупированных территориях, безусловно, была бы использована аббревиатура и терминология, рекомендованная СНБОУ. Кстати, аббревиатуры "лнр" и "днр" используются в сообщениях СБУ и Офиса Генерального Прокурора", — отметили в Департаменте.