Рус

Поставки українського брухту у Придністров’я — фактичне фінансування тероризму та збройної агресії проти України, — експерт

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Український металобрухт потрапляє на Молдавский металургійний завод, що розташований у невизнаному Придністров'ї Новина оновлена 22 серпня 2025, 09:50
Український металобрухт потрапляє на Молдавский металургійний завод, що розташований у невизнаному Придністров'ї. Фото Колаж "Телеграфу"

Фахівець підкреслює залежність придністровських підприємств від російських окупантів

Відновлення поставок українського металобрухту до проросійського анклаву Придністров’я, на Молдавський металургійний завод – це фактично фінансування тероризму та російської збройної агресії проти України. Таку думку висловив експерт з питань національної безпеки Валерій Поцелуйко, коментуючи "прохід" партій брухту у залізничних вагонах через митний пост "Дністер" до ПМР.

"Ще влітку минулого року українські експортери брухту намагались вибудувати ланцюжок постачання сировини на Молдавський метзавод у Придністровʼя, підконтрольне росіянам. Тоді в Україні заплющили очі на цей факт, вважаючи його прикрим непорозумінням. Але цьогоріч поставки відновилися, і це вже дуже схоже на державну зраду та роботу на ворога. Під час війни постачання такої стратегічної сировини, як металобрухт, до проросійського анклаву – це, по суті, фінансування тероризму та збройної агресії проти України", — відзначає експерт.

За його словами, Молдавський метзавод — один із стовпів економіки анклаву. "Кожна гривня, долар або євро, що заробляє анклав — це посилення російської присутності у регіоні та додатковий дохід для пропутінських сил", — підкреслює Валерій Поцелуйко.

Валерій Поцелуйко
Експерт Валерій Поцелуйко

Експерт також звернув увагу, що експорт сировини до ПМР здійснюється на тлі дефіциту на внутрішньому ринку України.

"Крім того, це "вимиття" доданої вартості з економіки країни, що воює. Минулого року ніхто не був покараний за допомогу Росії. Це абсолютно неприпустимо, і тому спеціальні служби повинні розібратися, як український брухт знов "пройшов" нашу митницю без сплати жодного мита та "поїхав" до Придністров’я. Потрібно врешті-решт покласти край цій схемі!" — заявив експерт.

Нагадаємо, що за даними Державної митної служби України у липні 2025 року українські експортери металобрухту почали відвантажувати на Молдавський металургійний завод (м.Рибниця, Придністров'я) металобрухт партіями у залізничних вагонах. Раніше, у серпні 2024 року, ДМСУ вперше з початку широкомасштабної війни в Україні зафіксувала поставку 276 тонн українського брухту до Придністров'я.

Теги:
#Молдова #Придністров'я #Металобрухт