Поставки українського брухту у Придністров’я — фактичне фінансування тероризму та збройної агресії проти України, — експерт

Фахівець підкреслює залежність придністровських підприємств від російських окупантів

Відновлення поставок українського металобрухту до проросійського анклаву Придністров’я, на Молдавський металургійний завод – це фактично фінансування тероризму та російської збройної агресії проти України. Таку думку висловив експерт з питань національної безпеки Валерій Поцелуйко, коментуючи "прохід" партій брухту у залізничних вагонах через митний пост "Дністер" до ПМР.

"Ще влітку минулого року українські експортери брухту намагались вибудувати ланцюжок постачання сировини на Молдавський метзавод у Придністровʼя, підконтрольне росіянам. Тоді в Україні заплющили очі на цей факт, вважаючи його прикрим непорозумінням. Але цьогоріч поставки відновилися, і це вже дуже схоже на державну зраду та роботу на ворога. Під час війни постачання такої стратегічної сировини, як металобрухт, до проросійського анклаву – це, по суті, фінансування тероризму та збройної агресії проти України", — відзначає експерт.

За його словами, Молдавський метзавод — один із стовпів економіки анклаву. "Кожна гривня, долар або євро, що заробляє анклав — це посилення російської присутності у регіоні та додатковий дохід для пропутінських сил", — підкреслює Валерій Поцелуйко.

Експерт Валерій Поцелуйко

Експерт також звернув увагу, що експорт сировини до ПМР здійснюється на тлі дефіциту на внутрішньому ринку України.

"Крім того, це "вимиття" доданої вартості з економіки країни, що воює. Минулого року ніхто не був покараний за допомогу Росії. Це абсолютно неприпустимо, і тому спеціальні служби повинні розібратися, як український брухт знов "пройшов" нашу митницю без сплати жодного мита та "поїхав" до Придністров’я. Потрібно врешті-решт покласти край цій схемі!" — заявив експерт.

Нагадаємо, що за даними Державної митної служби України у липні 2025 року українські експортери металобрухту почали відвантажувати на Молдавський металургійний завод (м.Рибниця, Придністров'я) металобрухт партіями у залізничних вагонах. Раніше, у серпні 2024 року, ДМСУ вперше з початку широкомасштабної війни в Україні зафіксувала поставку 276 тонн українського брухту до Придністров'я.