Для захисту неба на Запоріжжі та Київщині: Автострада і "Повернись живим" передали дрони ГУР та ДССТ

56 вересня компанія "Автострада" разом фондом "Повернись живим" передала підрозділам ГУР та ДССТ партію дронів-перехоплювачів літакового типу "Техно Тарас".

Українські дрони "Техно Тарас", передані 25 вересня підрозділам ГУР та ДССТУ, захищатимуть небо на Запоріжжі та Київщині. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомив Максим Шкіль, засновник групи компаній "Автострада".

"Ці українські дрони є технологічною відповіддю та протидією на ворожу тактику, що передбачає активне використання розвідувальних БпЛА для коригування ракетних ударів. Вони дають змогу виявити загрозу, захистити позиції, критичну інфраструктуру та зберегти життя", — написав Максим Шкіль.

За його словами, дрони фактично беруть на себе роль, яку виконували дороговартісні зенітні ракети, дозволяючи Силам оборони збивати російські розвідники без потреби витрачати дороговартісне озброєння. "Коефіцієнт збиття ворожих цілей — понад 80%", — написав Максим Шкіль.

Нагадаємо, нещодавно компанія "Автострада" оголосила про завершення будівництва нового 68-кілометрового магістрального водогону до Миколаєва вартістю 6,3 млрд грн, який замінить систему, знищену російськими військами у квітні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що компанія "Автострада" системно підтримує підрозділи Сил Оборони. За останні кілька місяців компанія передала понад 250 одиниць техніки для зміцнення обороноздатності України, зокрема в червні було передано 66 квадроциклів.