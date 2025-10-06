Про сміливість і сміливих: Олена Кондратюк розповіла, про що буде УЖК-2025

Український Жіночий Конгрес-2025, який відбудеться 23 жовтня у Києві, буде присвячений сміливості українських жінок. Він пройде під гаслом "Сміливість бути собою".

Про це повідомила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Сміливість бути собою – це історії жінок, які щодня змінюють країну, проявляючи сміливість. Це може бути конкретна сміливість – жити і працювати, розвиватися під час війни, під ракетними атаками. Сміливість іншого рівня– вийти за рамки комфортного місця в житті, взяти на себе нову відповідальність, стати лідеркою. Це також сміливість захищати і сміливість допомагати іншим бути сміливими", – розповіла Олена Кондратюк.

Співзасновниця УЖК переконана, що історії сміливості українських жінок мають бути видимими, щоб слугувати рольовими моделями для інших, особливо для молоді: "Сміливість бути собою" – це гасло і для молодих хлопців та дівчат, які тільки починають доросле життя".

Саме "молодіжна" дискусійна платформа відкриє Український Жіночий Конгрес. Учасники і учасниці також обговорять історії сміливості у владі, в громадах, в освіті, в інноваціях, в захисті держави, в бізнесі, в культурі, в звичайному житті.

Також під час УЖК-2025 буде оголошено ім’я переможниці Відзнаки Українського Жіночого Конгресу. Кандидатури на Відзнаку ще можна подати тут: tinyurl.com/2025-nomination

Взяти участь в Українському Жіночому Конгресі-2025 можна буде онлайн і офлайн. Підписуйтеся на сторінки УЖК у соцмережах Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, LinkedIn, щоб не пропустити анонси і новини!