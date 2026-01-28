Великдень-2026 святкуватимемо двічі: повний календар головного християнського свята

Чому між конфесіями виникає "розрив" і коли готувати кошики

У 2026 році українці святкуватимуть Великдень двічі – принаймні, якщо рахувати дати для різних конфесій. 5 квітня паску освятять католики, а 12 квітня – православні та греко-католики.

Коли саме святкуватимуть найголовніше християнське свято українці різних конфесій, чому не можуть домовитись про одну дату, — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Календар на 2026 рік: коли освячувати паску та як готуватись до свята

Православний Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня. Саме цього дня більшість українців понесуть до церкви паски, крашанки та ковбаси. Католики ж святкуватимуть на тиждень раніше – 5 квітня.

Прощена неділя передує Великому посту. Він починається 23 лютого і триватиме до 11 квітня. 5 квітня православні відзначать Вербну неділю, коли традиційно освячують вербові гілочки.

Найсуворішим буде Страсний тиждень — з 6 по 11 квітня. У Чистий четвер, 9 квітня, господині прибиратимуть оселі та випікатимуть паски. А 10 квітня настане Страсна п'ятниця – найскорботніший день, коли не працюють та згадують страждання Христа.

Два календарі, два рівнодення: що розділило Великодень

Святкування Великодня у 2024 році, Київ. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Найпростіше пояснення різниці у датах – це календарі. Західна церква живе за Григоріанським календарем, який запровадили ще 1582 року. Він точніший з астрономічної точки зору та відповідає реальному рухові Землі навколо Сонця.

Східна церква для розрахунку Великодня використовує старий Юліанський календар. Різниця між ними зараз становить 13 днів. Важливий момент: навіть попри те, що ПЦУ та УГКЦ перейшли на Новоюліанський календар для святкування Різдва чи Миколая-чудотворця, методику обчислення Великодня вони не змінили.

Але календар – це ще не все. Згідно з рішенням Нікейського собору 325 року, Великдень має припадати на першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення. Тут і починається плутанина.

Як святкували Великдень у Києві у 2024 році. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Західна церква бере за основу реальне астрономічне рівнодення, яке цього року настає 21 березня за новим стилем. Східна ж прив'язується до 21 березня за старим календарем, що за сучасним відповідає 3 квітня. Через цю різницю "церковний місяць" у православних часто настає пізніше, ніж справжній астрономічний.

Юдейська Пасха: правило, про яке мало хто знає

Східна традиція наполягає: Великдень обов'язково має святкуватись після юдейської Пасхи. Це базується на послідовності подій в Євангелії – Христос святкував Песах перед розп'яттям. Якщо розрахункова дата православного Великодня збігається з Песахом, її переносять ще на тиждень вперед.

Західна традиція цього правила не дотримується. Римо-католикам важливо лише рівнодення та повний місяць. Тому католицький Великдень може збігатися з єврейським святом або навіть бути раніше за нього – для них це не має значення.

Як часто світ святкує Великдень разом

Приблизно у 30% випадків дати все ж таки збігаються. Найчастіше різниця становить саме один тиждень – як у 2026 році.

Але бувають і рідкісні випадки. Іноді розрив між датами сягає аж п'яти тижнів. Це залежить від того, як саме випадуть повні місяці та рівнодення у конкретному році.

У 2026-му ситуація типова: католики святкують 5 квітня, православні – 12-го. Західна церква орієнтується на Григоріанський календар та рівнодення 21 березня, для них зв'язок з Песахом не має значення. Східна живе за Юліанською пасхалією, рахує рівнодення від 3 квітня за новим стилем і суворо дотримується правила святкувати після юдейської Пасхи.

