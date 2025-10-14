Суд неодноразово підтверджував, що Favbet у повному обсязі та своєчасно платить податки - заява

Група компаній Favbet у повному обсязі та своєчасно виконує всі свої податкові зобов’язання. Діяльність компанії є законною, прозорою та відповідає всім вимогам українського законодавства.

Цей факт неодноразово підтверджувався рішеннями українських судів, які визнавали дії Favbet правомірними, а претензії податкових органів — безпідставними та необґрунтованими.

Про це йдеться в заяві компанії.

Протягом останніх років Державна податкова служба неодноразово ініціювала позови проти компанії, і всі ці спроби завершувалися програшем податкової.

Кожного разу суди, розглядаючи справи у відкритому та змагальному процесі, підтверджували відсутність порушень і надавали діям компанії належну правову оцінку.

"Сьогодні ми є свідками чергової спроби податкової служби здійснити тиск на Favbet, ініціювавши ще один позов за аналогічними підставами, які вже були розглянуті судами та визнані необґрунтованими", — повідомили в компанії.

Favbet з повагою ставиться до судових рішень і виконає остаточне рішення суду в повному обсязі.

"Водночас ми фіксуємо спроби тиску на суд шляхом поширення у медіа замовних публікацій, що мають на меті дискредитацію компанії та спотворення реальної картини судового процесу.

Закликаємо представників медіа не втягуватися у судові процеси, не порушувати основоположні норми Конституції України щодо незалежності судової влади та не допустити незаконного впливу на правосуддя і дати можливість судам прийняти неупереджене, об’єктивне та добросовісне рішення відповідно до норм законів", — йдеться в заяві.

Favbet продовжує працювати відповідально, забезпечуючи мільярдні надходження до Державного бюджету України та підтримуючи розвиток легального грального бізнесу, який є важливою складовою української економіки.