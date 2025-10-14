Суд неоднократно подтверждал, что Favbet в полном объеме и своевременно платит налоги – заявление

Группа компаний Favbet в полном объеме выполняет все свои налоговые обязательства. Деятельность компании законна, прозрачна и отвечает всем требованиям украинского законодательства.

Этот факт неоднократно подтверждался решениями украинских судов, которые признавали действия Favbet правомерными, а претензии налоговых органов безосновательными и необоснованными.

Об этом говорится в заявлении компании.

В последние годы Государственная налоговая служба неоднократно инициировала иски против компании, и все эти попытки завершались проигрышем налоговой.

Каждый раз суды, рассматривая дела в открытом и соревновательном процессе, подтверждали отсутствие нарушений и давали действиям компании надлежащую правовую оценку.

"Сегодня мы являемся свидетелями очередной попытки налоговой службы оказать давление на Favbet, инициировав еще один иск по аналогичным основаниям, которые уже были рассмотрены судами и признаны необоснованными", — сообщили в компании.

Favbet уважительно относится к судебным решениям и выполнит окончательное решение суда в полном объеме.

"В то же время мы фиксируем попытки давления на суд путем распространения в медиа заказных публикаций, имеющих целью дискредитацию компании и искажение реальной картины судебного процесса.

Призываем представителей медиа не вовлекаться в судебные процессы, не нарушать основополагающие нормы Конституции Украины относительно независимости судебной власти и не допустить незаконного влияния на правосудие и дать возможность судам принять беспристрастное, объективное и добросовестное решение в соответствии с нормами законов", — говорится в заявлении.

Favbet продолжает работать ответственно, обеспечивая миллиардные поступления в Государственный бюджет Украины и поддерживая развитие легального игорного бизнеса, важной составляющей украинской экономики.