Спрощена процедура зміни цільового призначення землі дає результат, — Кисилевський

Вже 171 підприємство та громада з 14 областей України скористались спрощеною процедурою зміни цільового призначення земельної ділянки с\г призначення на землі промисловості та енергетики для будівництва нових підприємств і електростанцій. Про це на Київському міжнародному економічному форумі повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Він є автором закону, який скоротив тривалість зміни цільового призначення землі з 1—3 років до 1,5 місяців.

Рішення про зміну цільового призначення землі за спрощеною процедурою прийняті для будівництва об’єктів виробничо-складського господарства (75 ділянок), виробництво енергії з відновлювальних джерел (42 ділянки), промислового виробництва та індустріальних парків (26 ділянок), інших об’єктів (28 ділянок). Найбільше позитивних рішень прийняли в Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях. Жодного позитивного рішення поки не прийняли в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Загалом за спрощеною процедурою цільове призначення з с\г земель на землі промисловості та енергетики змінено для ділянок сумарною площею 1050 га. З них:

434 га – виробництво енергії з відновлювальних джерел;

385 га – виробничо-складське господарство;

121 га – промислове виробництво та індустріальні парки;

110 га – інше.

"Купівля землі і подальша зміна її цільового призначення тривалий час була одним з найбільш довготривалих і корупціогенних етапів здійснення інвестицій в промисловість та енергетику. В середньому 2-3 роки бюрократії, корупції та приниження підприємців займала ця проста за своєю суттю процедура. Тепер ситуація змінилась. Спрощена процедура займає 1,5 — 2 місяці, дозволяє зекономити час та гроші на запуск нових виробництв. Але головне, інвестори, які наважуються будувати промислові чи енергетичні обʼєкти під час війни, відчувають краще ставлення з боку держави", — відзначив Дмитро Кисилевський.

Спрощена процедура зміни цільового призначення земельних ділянок застосовується для земель с\г призначення за межами населених пунктів, де немає розробленої містобудівної документації, для розміщення визначених законом об’єктів промисловості та енергетики:

Промислові будівлі та склади;

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередач (крім магістральних нафтопроводів та магістральних газопроводів);

Комплексні промислові споруди (крім підприємств та споруд підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів; споруд та печей для спалювання відходів; електростанцій атомних);

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства.

Підставою для зміни цільового призначення є мотивований висновок органу містобудування і архітектури місцевої ради. Цей документ одночасно є особливим видом містобудівних умов та обмежень, який є підставою для проєктування об'єкта будівництва.

Закон 3563-IX (законопроєкт 9627) щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок с\г призначення на землі промисловості та енергетики набув чинності 28 травня 2024 року.