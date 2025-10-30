NAUDI закликала міжнародних партнерів запровадити окрему програму відновлення підприємств ОПК

В середу, 29 жовтня, в Києві NAUDI провела зустріч з представниками країн-партнерів, закликавши їх допомогти у відновленні підприємств українського ОПК, які постраждали внаслідок російських ударів.

До участі у зустрічі долучилися представники посольств Великої Британії, Німеччини, Швеції, Норвегії, Італії, Австрії, Болгарії, Японії, Канади, Румунії, Франції, Швеції, Португалії, Албанії та Греції, а також представники Міністерства оборони України та компаній-учасників NAUDI, чиї виробничі потужності були частково або повністю знищені внаслідок російських ударів.

Відкриваючи зустріч, голова NAUDI Сергій Пашинський наголосив на збільшенні інтенсивної російських атак, спрямованих саме на об’єкти оборонно-промислового комплексу: "Ворог свідомо прагне паралізувати спроможність України виробляти зброю для власної оборони", — зазначив Пашинський.

Він також підкреслив, що підприємства ОПК під час війни — це такий самий витратний матеріал, як і зброя на фронті: "Так, снаряди витрачаються на фронті нашими солдатами, щоби зупинити ворога. Але наші заводи та їх обладнання, бюро — це не менш важлива складова війни, ніж зброя на фронті. Без підтримки наших виробничих спроможностей неможливо забезпечити сталу оборону"

Голова NAUDI підкреслив, що ОПК потребує не меншої підтримки, ніж енергетика: "Є обʼєкти енергетичної інфраструктури, які зруйновані та відновлені по чотири рази. Для цього існує окремий міжнародний Фонд підтримки енергетики. ОПК — не менш важливий для виживання України. Тому ми звертаємося до урядів ваших країн із проханням розглянути можливість фінансової та технічної допомоги для відновлення зруйнованих підприємств".

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров звернув увагу на те, що нині в Україні відсутній дієвий механізм компенсації втрат оборонних підприємств, чиє майно або продукцію було знищено внаслідок атак: "Сьогодні компанії, чиї склади або виробничі лінії були знищені, фактично залишаються без жодної компенсації. Навіть у межах чинного законодавства форс-мажор не звільняє від податкових зобов’язань. Тобто підприємство, яке втратило все, змушене продовжувати сплачувати податки за зруйноване обладнання. Це абсурдна ситуація, яку необхідно терміново виправити", — наголосив Гончаров.

До вступного слова долучився також заступник голови NAUDI Сергій Висоцький, який презентував дипломатам конкретні кейси підприємств, що зазнали руйнувань: "Ми зібрали для вас матеріали, включаючи фото, які демонструють наслідки російських атак. Знищення окремих з цих підприємств вже призвело до сповільнення деяких оборонних програм. Тим не менш наш пріоритет — збереження цих підприємств в Україні", — підкреслив Висоцький.

NAUDI закликала дипломатів донести до урядів своїх країн необхідність розробки спільного механізму підтримки українського оборонно-промислового сектору, який сьогодні так само перебуває на передовій бойових дій

"Йдеться не про допомогу окремим компаніям — йдеться про спільну справу. Український ВПК — це частина оборонного щита Європи", — підсумував Сергій Пашинський.