NAUDI призвала международных партнеров ввести отдельную программу восстановления предприятий ОПК

В среду, 29 октября, в Киеве NAUDI провела встречу с представителями стран-партнеров, призвав их помочь в восстановлении предприятий украинского ОПК, пострадавших в результате российских ударов.

К участию во встрече присоединились представители посольств Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Австрии, Болгарии, Японии, Канады, Румынии, Франции, Швеции, Португалии, Албании и Греции, а также представители Министерства обороны Украины и компаний-участников NAUDI, чьи производственные мощности были частично или полностью уничтожены в результате российских ударов.

Открывая встречу, глава NAUDI Сергей Пашинский отметил увеличение интенсивной российских атак, направленных именно на объекты оборонно-промышленного комплекса: "Враг сознательно стремится парализовать способность Украины производить оружие для собственной обороны", — отметил Пашинский.

Он также подчеркнул, что предприятия ОПК во время войны — это такой же расходный материал, как и оружие на фронте: "Да, снаряды тратятся на фронте нашими солдатами, чтобы остановить врага. Но наши заводы и их оборудование, бюро — это не менее важная составляющая войны, чем оружие на фронте. Без поддержки наших производственных возможностей невозможно обеспечить постоянную оборону".

Глава NAUDI подчеркнул, что ОПК нуждается не в меньшей поддержке, чем энергетика: "Есть объекты энергетической инфраструктуры, которые разрушены и восстановлены по четыре раза. Для этого существует отдельный международный Фонд поддержки энергетики. ОПК — не менее важен для выживания Украины. Поэтому мы обращаемся к правительствам ваших стран с просьбой разобраться."

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров обратил внимание на то, что сейчас в Украине отсутствует действенный механизм компенсации потерь оборонных предприятий, чье имущество или продукция была уничтожена в результате атак: "Сегодня компании, чьи склады или производственные линии были уничтожены, фактически остаются без компенсации. Даже в рамках действующего законодательства форс-мажор не освобождает от налоговых обязательств. То есть предприятие, потерявшее все, вынуждено продолжать платить налоги за разрушенное оборудование. Это абсурдная ситуация, которую необходимо срочно исправить", — подчеркнул Гончаров.

К вступительному слову присоединился также заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий, который презентовал дипломатам конкретные кейсы предприятий, подвергшихся разрушениям: "Мы собрали для вас материалы, включая фото, демонстрирующие последствия российских атак. Уничтожение отдельных этих предприятий уже привело к замедлению некоторых оборонных программ. Тем не менее, наш приоритет — сохранение этих предприятий в Украине", — подчеркнул Высоцкий.

NAUDI призвала дипломатов донести до правительств своих стран необходимость разработки совместного механизма поддержки украинского оборонно-промышленного сектора, сегодня так же находящегося на передовой боевых действий

"Речь идет не о помощи отдельным компаниям — речь идет об общем деле. Украинский ВПК — это часть оборонного щита Европы", — подытожил Сергей Пашинский.

