Від двох до п'яти відключень на добу. Які графіки діють у всіх регіонах України 21 грудня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 21 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".
Київ
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Київська область
Кіровоградська область
Одеська область
Одеса та область досі оговтуються після серйозної атаки в ніч на 13 грудня — відключення світла на Одещині досі не прогнозовані.
Полтавська область
Сумська область
Харківська область
Черкаська область
Чернігівська область
Як повідомляв "Телеграф", раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що графіки відключень істотно погіршаться в разі настання морозів в Україні.