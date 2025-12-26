Запобіжний захід змінено, а суд першої інстанції ігнорує рішення: що побачили міжнародні експерти у справі Богуслаєва

Київський апеляційний суд 5 місяців не може розглянути апеляційну скарги захисту на ухвали від 4 липня 2025 року про продовження терміну тримання під вартою Богуслаєва оскільки в СІЗО відсутній інтернет

Адвокат, голова АО Кравець і партнери Ростислав Кравець пояснив, що Богуслаєва тримають вже понад 1147 днів.

"Крім того, за Указом Президента України, якого не існує і рішенням РНБОУ, якого теж, як виявилось, не існує, у нього було відібрано все майно суддями антиконституційного ВАкСу, а гроші з його рахунку взагалі перерахували створеному під це, як на мене, благодійному фонду і про це інформацію приховують.

По-перше, в СІЗО відсутній інтернет, по-друге, з 04.07.2025 досі з Солом'янського районного суду міста Києва, що знаходиться в одному кілометрі від Київського апеляційного суду не передали саму ухвалу, яку оскаржуємо, вже на другий запит.

UPD: Клієнт щойно повідомив, що в СІЗО з іншими особами проводять засідання у режимі відеоконференції. Тобто влада, на сьогодні, навіть бути присутнім на власному засіданні позбавляє права?", — пише адвокат

Також Ростислав Кравець пояснив, що Богуслаєву вигадали ще одну підозру за ніби незаконну приватизацію у 1996 році Мотор Січі на 30 000 громадян України.

Завдяки суддям КАС, що взяли собі самовідвід, а потім тривалий час не передавали справу, а саме Балацька Галина Олександрівна, Горб Ірина Михайлівна, Яковлєва Вікторія Сергіївна ми тільки завтра будемо все це розглядати.

Що кажуть міжнародні експерти

Моніторинг IAC ISHR (Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини) суду над Богуслаєвим у Солом’янському районному суді показує, що є певне затягування процесу, зокрема неявка свідків. Наприклад, на засіданні 25 листопада було допитано тільки одного свідка з трьох, і це повторювана ситуація.

"Особливе занепокоєння викликає те, що, попри тривале існування цієї проблеми, її негативний вплив на темп і повноту судового розгляду лише посилюється. З огляду на похилий вік обвинуваченого, понад 1000 днів перебування під вартою та наявні проблеми зі здоров’ям, затягування процесу виходить за межі суто процедурних труднощів. За таких умов кожна необґрунтована затримка може мати прямі наслідки для реалізації обвинуваченим його фундаментальних прав", — йдеться у моніторингу.

Експерти моніторингової місії IAC ISHR звертають увагу, що при вирішенні питань щодо продовження тримання під вартою національні суди відповідно до статті 5 Європейської конвенції з прав людини зобов’язані щоразу здійснювати оновлену, ретельну та індивідуалізовану оцінку ризиків, а не обмежуватися повторенням попередніх мотивів. У цьому контексті особливого значення набуває аналіз віку обвинуваченого, стану його здоров’я та реальної можливості отримання належної медичної допомоги в умовах тримання під вартою, оскільки ці обставини безпосередньо пов’язані з принципом необхідності та пропорційності втручання у право на свободу.

Рішення суду про формальне зменшення розміру застави до 696 400 000 гривень може свідчити про часткове врахування окремих доводів сторони захисту, однак водночас залишає відкритим питання реальної доступності такої застави для обвинуваченого та її співмірності із заявленою процесуальною метою.

Особливе занепокоєння викликає те, що у межах даного кримінального провадження спостерігачами IAC ISHR неодноразово фіксувалися випадки виклику та допиту свідків подібного характеру, а також ситуації, коли свідки сторони обвинувачення не з’являлися до суду без поважних причин.

При цьому саме факт недопиту таких свідків використовується стороною обвинувачення як аргумент на користь необхідності подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Для об’єктивного спостерігача така процесуальна практика може виглядати як формальне або навмисно затягнуте доказування, яке не має безпосереднього зв’язку з реальними потребами встановлення істини у справі.