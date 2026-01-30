У справі Богуслаєва суд активно нехтує правами людини, — адвокат

У суді допитують свідків, які не повідомляють жодних фактів щодо справи, каже юрист

Суди всіх інстанцій, що займаються справою 87-річного пенсіонера, інваліда 1 групи Вячеслава Богуслаєва, чекають смерті підсудного, щоб уникнути відповідальності за злочини проти прав людини. Такої думки дотримується адвокат Богуслаєва голова АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

За його словами, Богуслаєва тримають під вартою вже четвертий рік безпідставно, адже не мають жодного доказу його провини. При цьому кожне судове засідання виглядає як затягування часу. Кравець продемонстрував це на прикладі однієї із останніх зустрічей у залі суду.

На засіданні від 25 листопада 2025-го нарешті допитували свідків. Ба більше, цей процес навіть документувала Моніторингова місія IAC ISHR. До суду вперше за три роки запросили окремих свідків. Один із них відверто заявив, що нічого не знає про ймовірну співпрацю АТ "Мотор Січ" із Росією після введення відповідних заборон. Господарська діяльність підприємства не входила до сфери компетенції свідка. До того ж, він не пригадує і жодних звернень від Богуслаєва щодо надання будь-якої допомоги.

"Крім того, свідок підтвердив, що у 2022 році дійсно зустрічався з обвинуваченим, однак не пам’ятає змісту розмов. Він також повідомив, що очолив палац спорту "Юність" у 2009 році, а до цього працював заступником начальника одного з цехів АТ "Мотор Січ". Про зовнішньоторговельну діяльність підприємства йому нічого не відомо, так як це не входило до його компетенції. Також він зазначив, що про обставини даного кримінального провадження дізнався зі ЗМІ, — пише Кравець. — Логічне питання, навіщо цей свідок, якому нічого не відомо і що він може підтвердити, коли з 2009 року взагалі не мав жодного відношення ні до виробництва, ні до торгівлі? Просто тягнути час, як і з іншим свідком — водієм Богуслаєва та й багатьма іншими, які повідомляють, що навіть за їх функціональними обов'язками, вони не мають жодного відношення до обставин зазначених в обвинувальному акті".

Адвокат Ростислав Кравець. Фото: shooterstudio

Водночас адвокат підкреслює, що порушуються й інші права його підзахисного. Зокрема щодо можливості задавати питання свідкам у суді. Так, прокурор у Київському апеляційному суді під час розгляду скарги на ухвалу щодо безальтернативного продовження тримання під вартою заявив, що таким чином на свідків здійснюється тиск. За словами Кравця, саме це прокуратура зробила однією із підстав для продовження строку перебування Богуслаєва за ґратами.

Крім цього під час засідання Київського апеляційного суду 15 січня 2026 прокурор зазначила, що записів допиту окремих свідків у суді немає у матеріалах справи. Це означає, що допити проводитимуться повторно, що ще більше затягне судовий процес.

"Нагадаю, головуюча у справі — Педенко Ада Михайлівна, яка після засідання 16.12.2025 пішла у відпустку і нове призначила на 09.02.2026. Раніше, при таких тривалих перервах призначали новий склад суду, який в цій справі вже третій", — говорить Кравець.

Суддя Ада Педенко. Фото із відкритих джерел

На його думку, такими кроками судова система вкотре демонструє відверте нехтування правами людини.

У моніторинговій місії IAC ISHR, говорить захисник, вкотре звернули увагу на постійну неявку свідків сторони звинувачення до зали суду. У експертів залишаються сумніви щодо реальної потреби застосування до пенсіонера Богуслаєва саме такого запобіжного заходу, зважаючи на його вік та стан здоров'я.

"За таких умов постає питання, чи було досягнуто справедливого балансу між інтересами кримінального провадження та обов’язком держави забезпечити пропорційне, необхідне й гуманне втручання у права особи відповідно до вимог статей 3 і 5 Європейської конвенції з прав людини", — додає Ростислав Кравець.

За його словами, наразі Вячеслав Богуслаєв перебуває у камері, де температура сягає всього близько 10 градусів за Цельсієм. Все його майно конфісковане, пенсія не виплачується, а додатково ще й стягуються податки — за майно, яке тепер належить державі.

"Суди всіх інстанцій та всіх юрисдикцій чекають одно — смерті Богуслаєва аби мати можливість уникнути відповідальності за злочини проти людяності", — переконаний адвокат.