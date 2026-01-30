В деле Богуслаева суд активно пренебрегает правами человека, — адвокат

В суде допрашивают свидетелей, которые не сообщают никаких фактов по делу, говорит юрист

Суды всех инстанций, занимающихся делом 87-летнего пенсионера, инвалида 1 группы Вячеслава Богуслаева, ждут смерти подсудимого для избежания ответственности за преступления против прав человека. Такого мнения придерживается адвокат Богуслаева, глава АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, Богуслаева держат под стражей уже четвертый год безосновательно, ведь нет ни единого доказательства его вины. При этом каждое судебное заседание выглядит как затягивание времени. Кравец продемонстрировал это на примере одной из последних встреч в зале суда.

На заседании от 25 ноября 2025 наконец допрашивали свидетелей. Более того, этот процесс даже документировала Мониторинговая миссия IAC ISHR. В суд впервые за три года пригласили отдельных свидетелей. Один из них откровенно заявил, что ничего не знает о возможном сотрудничестве АО "Мотор Сич" с Россией после введения соответствующих запретов. Хозяйственная деятельность предприятия не входила в сферу компетенции свидетеля. К тому же он не напоминает и никаких обращений от Богуслаева о предоставлении какой-либо помощи.

"Кроме того, свидетель подтвердил, что в 2022 году действительно встречался с обвиняемым, однако не помнит содержания разговоров. Он также сообщил, что возглавил дворец спорта "Юность" в 2009 году, а до этого работал заместителем начальника одного из цехов АО "Мотор Сич". О внешнеторговой деятельности предприятия ему ничего не известно, так как это не входило в его компетенцию. Также он отметил, что об обстоятельствах данного уголовного производства узнал из СМИ, — пишет Кравец. — Логичный вопрос, зачем этот свидетель, которому ничего не известно и что он может подтвердить, если с 2009 года вообще не имел никакого отношения ни к производству, ни к торговле? Просто тянуть время, как и с другим свидетелем — водителем Богуслаева и многими другими, которые сообщают, что даже по их функциональным обязанностям, они не имеют никакого отношения к обстоятельствам, указанным в обвинительном акте".

Адвокат Ростислав Кравец. Фото: shooterstudio

Вместе с этим адвокат подчеркивает, что нарушаются и другие права его подзащитного. В частности, о возможности задавать вопросы свидетелям в суде. Так, прокурор в Киевском апелляционном суде при рассмотрении жалобы на постановление о безальтернативном продлении содержания под стражей заявил, что таким образом на свидетелей оказывается давление. По словам Кравца, именно это прокуратура сделала одним из оснований для продления срока пребывания Богуслаева за решеткой.

Кроме этого во время заседания Киевского апелляционного суда 15 января 2026 года прокурор отметила, что записей допроса отдельных свидетелей в суде нет в материалах дела. Это означает, что допросы будут проводиться повторно, что еще больше затянет судебный процесс.

"Напомню, председательствующая по делу — Педенко Ада Михайловна, которая после заседания 16.12.2025 ушла в отпуск и новое назначила на 09.02.2026. Ранее, при столь длительных перерывах назначали новый состав суда, который по этому делу уже третий", — говорит Кравец.

Судья Ада Педенко. Фото из открытых источников

По его мнению, такими шагами судебная система демонстрирует откровенное пренебрежение правами человека.

В мониторинговой миссии IAC ISHR, говорит защитник, в очередной раз обратили внимание на постоянную неявку свидетелей стороны обвинения в зал суда. У экспертов остаются сомнения относительно реальной необходимости применения к пенсионеру Богуслаеву именно такой меры пресечения, учитывая его возраст и состояние здоровья.

"В таких условиях возникает вопрос, был ли достигнут справедливый баланс между интересами уголовного производства и обязанностью государства обеспечить пропорциональное, необходимое и гуманное вмешательство в права лица в соответствии с требованиями статей 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека", — добавляет Ростислав Кравец.

По его словам, Вячеслав Богуслаев находится в камере, где температура достигает всего около 10 градусов по Цельсию. Все его имущество конфисковано, пенсия не выплачивается, а вдобавок еще и взимаются налоги — за имущество, которое теперь принадлежит государству.

"Суды всех инстанций и всех юрисдикций ждут одного — смерти Богуслаева, чтобы иметь возможность избежать ответственности за преступления против человечности", — убежден адвокат.