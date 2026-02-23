Емоції взяли гору. Підозрювана у теракті у Львові зробила заяву (відео)

Внаслідок вибуху є одна загибла та 25 постраждалих

Під час засідання Галицького суду Львова підозрювана у вчиненні теракту Ірина Саветіна розплакалась та зробила заяву. Жінка переконує, що не знала про бомбу, від якої загинула поліцейська та багато людей отримали поранення.

Що треба знати:

Саветіній інкримінують теракт та незаконне поводження з вибуховими речовинами

Підозрювана попросила вибачення у постраждалих

UPD: Підозрювану у вчиненні теракту у Львові відправили під варту без права на внесення застави, повідомляє hromadske.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з зали суду. Зазначається, що на засіданні 23 лютого жінці мають обрати запобіжний захід.

Ірина Саветіна під час розмови з журналістами заявила, що шкодує про скоєне, адже не розуміла, якими будуть наслідки. Вона нібито навіть не знала про бомбу, а просто виконували вказівки куратора. Підозрювана вже попросила вибачення у всіх, хто постраждав від теракту.

Ірина Саветіна. Фото: Віталій Глагола

За її словами, куратор вийшов на неї за тиждень до теракту, а про те, що це представник спецслужб РФ, Саветіна дізналася лише після затримання. Однак, за даними слідства, жінка сама купила в будівельному гіпермаркеті потрібні компоненти та зібрала вибухівку. Вона у великих кількостях використала цвяхи, болти та гайки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проходить за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Поліцейська, яка загинула під час теракту у Львові

Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок теракту загинула поліцейська Вікторія Шпилька, 25 людей постраждали. При цьому Саветіній куратори ФСБ за теракт пообіцяли 60 000 гривень винагороди. Про це підозрювана нібито зізналась на допитах.

