Эмоции взяли верх. Подозреваемая в теракте во Львове сделала заявление (видео)

В результате взрыва есть одна погибшая и 25 пострадавших

Во время заседания Галицкого суда Львова подозреваемая в совершении теракта Ирина Саветина расплакалась и сделала заявление. Женщина убеждает, что не знала о бомбе, от которой погибла полицейская и многие получили ранения.

Что нужно знать:

Саветиной инкриминируют теракт и незаконное обращение с взрывчатыми веществами

Подозреваемая извинилась перед пострадавшими

UPD: Подозреваемую в теракте во Львове отправили под стражу без права на внесение залога, сообщает hromadske.

Об этом сообщают корреспонденты Новости.LIVE из зала суда. Отмечается, что на заседании 23 февраля женщине должны избрать меру пресечения.

Ирина Саветина во время разговора с журналистами заявила, что сожалеет о содеянном, ведь не понимала, какими будут последствия. Она даже не знала о бомбе, а просто следовала указаниям куратора. Подозреваемая уже извинилась перед всеми, кто пострадал от теракта.

Ирина Саветина. Фото: Виталий Глагола

По ее словам, куратор вышел на нее за неделю до теракта, а о том, что это представитель спецслужб РФ, Саветина узнала только после задержания. Однако, по данным следствия, женщина сама купила в строительном гипермаркете нужные компоненты и собрала взрывчатку. Она в больших количествах использовала гвозди, болты и гайки.

Досудебное расследование по уголовному производству проходит по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, приведший к гибели человека, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Полицейская, погибшая во время теракта во Львове

Напомним, что по последним данным, в результате теракта погибла полицейская Виктория Шпилька, 25 человек пострадали. При этом Саветиной кураторы ФСБ за теракт пообещали 60 000 гривен вознаграждения. Об этом подозреваемая якобы призналась на допросах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе недавно произошел теракт — взорвался автомобиль.