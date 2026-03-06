Ірландія допоможе Україні зі вступом до ЄС, - віцеспікерка Кондратюк зустрілася із спікером Сенату Парламенту Ірландії

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася у Дубліні зі Спікером Сенату Парламенту Ірландії Марком Дейлі.

Вони обговорили посилення санкцій проти російського агресора та майбутнє головування Ірландії в Раді ЄС, яке розпочнеться в другій половині 2026 року і триватиме з 1 липня по 31 грудня.

Спікер Сенату запевнив, що під час свого головування в Раді ЄС, Ірландія докладатиме максимальних зусиль для просування і прискорення переговорних процедур про вступ. "Членство України в ЄС має вирішальне значення", — наголосив Марк Дейлі.

Своєю чергою Віцеспікерка українського Парламенту підкреслила важливість того, що офіційний Дублін розглядає членство України в Євросоюзі ключовою гарантією безпеки для нашої держави.

"Ми вдячні Ірландії за підтримку 20-го санкційного пакету ЄС проти рф. Сподіваємося на допомогу під час майбутнього головування в Раді ЄС у розблокуванні переговорів про членство України в Євросоюзі за всіма кластерами. Крім того, важливо якомога швидше розблокувати виділення Україні 90 млрд євро кредиту від ЄС. Розраховуємо на підтримку збереження "пакетного" підходу до України та Молдови в межах переговорного процесу", — зазначила Олена Кондратюк.

Від імені Верховної Ради та Українського народу, Віцеспікерка Олена Кондратюк також подякувала Ірландії за надану гуманітарну та нелетальну військову допомогу на майже 570 млн євро.

"Вдячні за наданий з 22-го року прихисток понад 120 тисячам українців. Українці пережили дуже важку і холодну зиму. Ірландія не залишалася осторонь та виділила 25 млн євро Фонду підтримки енергетики України. Дякуємо за внесок у нашу стійкість", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також висловила сподівання на продовження та збільшення обсягів ірландської допомоги у 2026 році: "адже росія не демонструє жодної готовності до миру, а лише ескалує війну і терор проти України".