Не забудьте о "будь ласка": как правильно писать слова вежливости на украинском

Есть выражения, в которых ошибаются чаще других

Украинский язык пестрый и многогранный. Ее еще более благозвучной делают слова вежливости. Их нужно использовать при поздравлении, прощании, когда что-то у кого-то просишь или кому-то желаешь.

Есть те слова вежливости, в которых люди часто допускают ошибки. Среди них слова и выражения "будь ласка", "до побачення" и "на добраніч" — их надо писать отдельно.

Также к словам вежливости относятся:

для приветствия — добрий вечір, здоровенькі були, світлої днини или мої вітання/вітаю вас,

— добрий вечір, здоровенькі були, світлої днини или мої вітання/вітаю вас, при прощании уместно использовать до побачення, до зустрічі, бувайте, бувайте здорові, на все добре или до наступної зустрічі,

уместно использовать до побачення, до зустрічі, бувайте, бувайте здорові, на все добре или до наступної зустрічі, если вам нужно извиниться за какую-то ситуацию, то стоит использовать вибач мені, пробачте мені, даруйте, перепрошую или прошу вибачити

за какую-то ситуацию, то стоит использовать вибач мені, пробачте мені, даруйте, перепрошую или прошу вибачити если вам нужно попросить кроме будь ласка есть также формулировка уклінно прошу, з вашого дозволу или дозвольте,

кроме будь ласка есть также формулировка уклінно прошу, з вашого дозволу или дозвольте, если вам нужно выразить благодарность к человеку за его помощь иным образом кроме дякую и спасибі есть несколько других языковых форм, например уклінно дякую, щиро дякую, дуже дякую или дуже вдячний.

Использование разных слов вежливости делает язык не только богаче. Оно добавляет вам полюсов как собеседнику.

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