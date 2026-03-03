Одно средство — и полотенца, как в дорогой гостинице: что добавить в стиралку, чтобы они стали пышными и нежными

Эти советы вам понадобятся

Махровые полотенца после стирки часто становятся жесткими и неприятными на ощупь. Причина – накопление остатков стирального порошка в ворсинках, что делает ткань жесткой. В отелях эту проблему решают очень просто: одно доступное средство возвращает полотенцам мягкость и шелковистость. Сегодня мы расскажем, как повторить этот трюк в домашних условиях. Об этом сообщает "Телеграф".

Эксперты советуют добавлять в отсек кондиционера обычный белый уксус. Для полного барабана достаточно одного стакана, другой отсек заполните порошком и выставьте стандартный режим стирки при 40°. Эта простая манипуляция создает невидимый антистатический слой на ворсе, благодаря чему полотенца после сушки становятся рыхлыми и мягкими, как из отеля. Если вы переживаете из-за запаха уксуса, можно включить дополнительное полоскание – оно устранит любой аромат.

После стирки важно правильно разрыхлить ткань: несколько раз хорошо встряхните полотенца прямо с барабана, чтобы ворсинки поднялись. И не забывайте о сушке: откажитесь от горячих батарей и прямого солнца. Лучше повесить полотенца в проветриваемом помещении и дать им высохнуть естественным путем. Именно так в отелях достигают пышности и шелковистости, которую можно повторить дома без лишних трат.