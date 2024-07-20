Укр

Не "займайтесь" спортом или любовью: Фарион объяснила распространенную ошибку в украинском

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ирина Фарион Новость обновлена 20 июля 2024, 16:50
Ирина Фарион. Фото Коллаж "Телеграфа"

Без "займатися танцями" и "займатися політикою"

Большинство людей, общающихся на украинском языке, часто допускают грубую ошибку, используя глагол "заниматься" с другими словами в определенных конструкциях. К примеру, говорить "заниматься любовью", "заниматься спортом" не верно.

Об этом рассказала Ирина Фарион в своем учебнике "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)". Она отметила, что это типичные лексические ошибки, которых можно легко избежать.

Ведь большинство словосочетаний с "заниматься" имеют правильный аналог.

В частности (слева ошибочное выражение, справа — правильное):

  • займатися в інституті — навчатися в інституті;
  • займатися любов'ю — кохатися;
  • займатися спортом — спортувати;
  • займатися торгівлею — торгувати;
  • займатися чимось — робити щось, жити з чогось;
  • займатися політикою — бути в політиці;
  • займатися самим собою — займатися коло себе, взятися за самого себе;
  • займатися танцями — вчитися танцювати;
  • займатися усилено — заглиблюватись у щось.

Напомним, как правильно называть жителей Киева, Харькова и Запорожья. Фарион объясняла, почему на украинском не следует говорить "києвлянин", "запорожець" и "харьковець".

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском языке будет звучать отчество от имени Федор.

Теги:
#Украинский язык #Ирина Фарион #Как правильно