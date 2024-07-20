Не "займайтесь" спортом или любовью: Фарион объяснила распространенную ошибку в украинском

Без "займатися танцями" и "займатися політикою"

Большинство людей, общающихся на украинском языке, часто допускают грубую ошибку, используя глагол "заниматься" с другими словами в определенных конструкциях. К примеру, говорить "заниматься любовью", "заниматься спортом" не верно.

Об этом рассказала Ирина Фарион в своем учебнике "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)". Она отметила, что это типичные лексические ошибки, которых можно легко избежать.

Ведь большинство словосочетаний с "заниматься" имеют правильный аналог.

В частности (слева ошибочное выражение, справа — правильное):

займатися в інституті — навчатися в інституті;

займатися любов'ю — кохатися;

займатися спортом — спортувати;

займатися торгівлею — торгувати;

займатися чимось — робити щось, жити з чогось;

займатися політикою — бути в політиці;

займатися самим собою — займатися коло себе, взятися за самого себе;

займатися танцями — вчитися танцювати;

займатися усилено — заглиблюватись у щось.

Напомним, как правильно называть жителей Киева, Харькова и Запорожья. Фарион объясняла, почему на украинском не следует говорить "києвлянин", "запорожець" и "харьковець".

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