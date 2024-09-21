Никаких "не умичай": как на украинском правильно поставить на место "зазнайку"

Существует несколько остроумных вариантов

В украинском языке существует много аналогов российской кальке или фразеологизмов. Так, и словосочетание "не умничай" считается суржиком, который лучше обходить.

"Телеграф" расскажет, как правильно говорить "не умничай" и остроумно заменять его в речи.

Заметим, что это выражение употребляется обычно в бытовых и неформальных ситуациях. Часто его используют в качестве реакции на навязчивое стремление человека проявить свои знания или выразить совет в ненужное время.

На украинском высказывание "не умничай" не переводится дословно, поэтому к нему существует несколько соответствий.

Как на украинском будет "не умничай":

"не мудруй" — когда собеседник прибегает к лишним размышлениям и усложняет ситуацию;

— когда собеседник прибегает к лишним размышлениям и усложняет ситуацию; "не хитруй" — если человек пытается по-умному выкрутиться из ситуации;

— если человек пытается по-умному выкрутиться из ситуации; "не вигадуй" — более мягкий вариант просьбы перестать выдумывать;

— более мягкий вариант просьбы перестать выдумывать; "не розумуй" — подходит для неформального, дружеского общения.

Есть еще один, более длинный вариант, который лучше применять во время дружеского общения — "не будь такий розумний". Также можно использовать фразеологизмы "Не вчи вченого їсти хліба печеного" или "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Напомним, на украинском не правильно говорить, что идешь "по питаннях", "по справах" или "по питанням", "по справам".

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