Не опозорьтесь в парикмахерской: как на украинском правильно называть челку и виски

Многие делают ошибки в этих словах

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, во время похода в парикмахерскую. Там могут встретиться сразу несколько слов, которые многие забывают.

"Телеграф" расскажет о них. Одним из них является слово "челка". Её на украинском часто ошибочно называют "чолкой" или даже "чилкой". При этом в нашем родном языке есть сразу несколько красивых и точных слов, которыми правильно называть эту часть волос: "чубчик", "чубок" или "гривка".

Второе сложное слово — "висок". Следует запомнить, что в украинском эта часть тела называется "скроня".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать по-украински "девичник". Ксожалению, в повседневном общении широко используются русизмы и заимствованные слова.

Также "Телеграф" объяснял, как правильно сказать на украинском языке "не умничай". Это суржик, вместо этого лучше употреблять другие слова, о которых вы могли не знать.