Точно не "жіночко": как красиво обратиться к неизвестной женщине на украинском языке

Есть несколько слов, которые будут звучать приятно в обращении

В украинском языке многие используют слово "жіночко", чтобы обратиться к незнакомой женщине. Однако это определенная калька. Лучше использовать слова, которые будут звучать красивее и приятнее.

Так, если вы обращаетесь к замужней женщине, то правильнее будет сказать "пані", а если в незамужней — "панно", "панночко", "панянко". Об этом пишет ТСН.

Если вы не знаете, замужняя женщина или нет, в таком случае лучше при обращении сказать слово "пані".

К слову, многие, наверняка, замечали, что во время официальных мероприятий часто говорят "ПАні та панове", а иногда — "ПанІ та панове". Украинский учитель и языковед рассказал, как правильно поставить ударение в этом случае.

Отмечается, что слово "пані" не склоняется, поэтому "обращение "пані" во множестве — нормативное".

Авторитетный словарь Бориса Гринченко, как заметил Авраменко, дает слов "госпожа" с двойным ударением — и "пАні", и "панІ".

"Итак, делайте ударение так, как вам нравится. Но знайте, что обращение "панІ" во множестве имеет право на жизнь", — подытожил языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать на украинском — "вегетаріанець" или "вегетарієць".