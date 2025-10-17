FAVBET Tech уплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

Украинская IТ-компания FAVBET Tech за девять месяцев 2025 года перечислила в государственный бюджет более 650 млн. грн. Эта сумма почти на 10% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Несмотря на вызовы военного времени, FAVBET Tech демонстрирует стабильно высокий уровень налоговых поступлений в госбюджет, поддерживая экономическую устойчивость государства. Вклад компании в развитие украинского IТ-сектора подтверждается не только финансовыми показателями, но признанием в индустрии.

В этом году компания вошла в рейтинг "Топ-50 IТ-компаний Украины" по версии DOU и уже традиционно являлась партнером ключевых отраслевых событий, в том числе Lviv IT Arena 2025.

Параллельно с операционной деятельностью в 2025 году FAVBET Tech продолжает увеличивать объемы инвестиций в R&D-проекты милитарного направления в сотрудничестве с силами безопасности и обороны Украины — от разработки программно-аппаратных комплексов FPV-дронов до разведывательных систем на основе ИИ и обучения военнослужащих противодействию враждебным.

"Наша деятельность значительно шире, чем может показаться из названия компании. Сегодня FAVBET Tech объединяет несколько технологических направлений, активно вкладывается в развитие IТ-отрасли и поддерживает проекты, сохраняющие жизнь военных и предоставляющие им преимущества на поле боя ", — говорит CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

По словам Артема Скрипника, долгосрочной целью FAVBET Tech остается устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и расширение технологических преимуществ Украины в сфере безопасности.