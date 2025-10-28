Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать обучение украинских энергетиков домедицинской помощи: очередной тренинг прошел в Киеве

Сегодня ремонтные бригады "Укрэнерго" работают в условиях повышенной опасности. Враг нередко целенаправленно атакует специалистов, выезжающих на поврежденные после обстрелов объекты. В таких ситуациях базовые навыки спасения жизни необходимы каждому.

Именно поэтому Фонд Андрея Матюхи поддерживает программу "Защита ремонтников Укрэнерго", в рамках которой специалисты FAST проводят обучение по доврачебной помощи в разных регионах Украины.

В октябре тренинги прошли и в Киеве: энергетики учились действовать в критические минуты. Они освоили навыки, которые могут спасти жизнь, когда счёт идёт на секунды.

Сотрудники "Укрэнерго" узнали, как останавливать кровотечение с помощью турникета, оценивать состояние раненого, переворачивать пострадавшего в безопасное положение, тампонировать раны и проводить сердечно-легочную реанимацию.

"Эти знания придадут энергетикам уверенности. Именно она помогает спасти свою жизнь или жизнь коллег в моменты, когда приходится работать после ударов. Ведь враг нередко повторно атакует ремонтные бригады", — говорит Андрей Матюха.

С начала полномасштабного вторжения энергетики оказались среди самых рискованных профессий. Противник целенаправленно бьет по критической инфраструктуре. На сегодняшний день разрушено более 63 тысяч энергетических объектов, погибли как минимум 160 специалистов, тринадцать из них — прямо во время выполнения ремонтных работ. Ещё свыше 300 энергетиков получили ранения.

Программа "Защита ремонтников Укрэнерго" охватит всю страну. На сегодняшний день уже проведено более 30 тренингов в разных городах Украины. Знания получили более 600 энергетиков. В планах организаторов провести более 70 тренингов, где навыки доврачебной помощи освоят около 1500 работников энергетической отрасли.