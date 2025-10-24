Отключения света в Киеве: все актуальные изменения в графиках 24 октября (обновляется)
-
-
Некоторые подгруппы останутся без света почти на 10 часов за сутки
В Киеве 24 октября действуют почасовые отключения света. Разные подгруппы останутся без электроэнергии с 7:00 до 23:00.
Что нужно знать:
- Отключения электроэнергии в Киеве 24 октября длятся в среднем по 4-5 часов
- С 11:00 отключили 3.1 и 4.2 подгруппы
- Для некоторых подгрупп отключения будут применять два раза за день, для других — один раз
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какая сейчас ситуация с электроэнергией в столице. Актуальные графики отключения света можно увидеть здесь.
С 11:00 отключения электроэнергии применяются для 3.1 подгруппы и 4.2 подгруппы. В то же время отключенными остаются:
- 1.1 подгруппа
- 1.2 подгруппа
- 2.1 подгруппа
- 2.2 подгруппа
- 4.1 подгруппа
График отключения света в Киеве 24 октября
Подгруппа 1.1 отключения:
- с 07:00 до 12:00
- с 17:30 до 22:00
Подгруппа 1.2 отключения:
- с 07:00 до 12:00
- с 17:30 до 22:00
Подгруппа 2.1 отключения:
- с 07:00 до 12:00
- с 17:30 до 22:00
Подгруппа 2.2 отключения:
- с 07:00 до 12:00
- с 17:30 до 23:00
Подгруппа 3.1 отключения:
- с 11:00 до 15:00
- с 21:00 до 23:00
Подгруппа 3.2 отключения:
- с 21:00 до 23:00
Подгруппа 4.1 отключения:
- с 09:00 до 15:00
- с 21:00 до 23:00
Подгруппа 4.2 отключения:
- с 11:00 до 15:00
- с 21:00 до 23:00
Подгруппа 5.1 отключения:
- с 14:00 до 18:30
Подгруппа 5.2 отключения:
- с 14:00 до 18:30
Подгруппа 6.1 отключения:
- с 14:00 до 18:30
Подгруппа 6.2 отключения:
- с 15:00 до 21:30
Как узнать свою группу отключения света
Компания Yasno также дает киевлянам возможность просматривать графики отключения света Киев через собственный веб-ресурс. Интерфейс похож на сайт ДТЭК, но имеет некоторые отличия в отображении информации.
Как пользоваться сайтом Yasno:
- Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.
- Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.
- Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".
- Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
- Шаг 5. Просматривайте персональный график на экране.
Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на часовые интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.
