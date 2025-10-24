Отключения света в Киеве: все актуальные изменения в графиках 24 октября (обновляется)

Некоторые подгруппы останутся без света почти на 10 часов за сутки

В Киеве 24 октября действуют почасовые отключения света. Разные подгруппы останутся без электроэнергии с 7:00 до 23:00.

Что нужно знать:

Отключения электроэнергии в Киеве 24 октября длятся в среднем по 4-5 часов

С 11:00 отключили 3.1 и 4.2 подгруппы

Для некоторых подгрупп отключения будут применять два раза за день, для других — один раз

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какая сейчас ситуация с электроэнергией в столице. Актуальные графики отключения света можно увидеть здесь.

С 11:00 отключения электроэнергии применяются для 3.1 подгруппы и 4.2 подгруппы. В то же время отключенными остаются:

1.1 подгруппа

1.2 подгруппа

2.1 подгруппа

2.2 подгруппа

4.1 подгруппа

График отключения света в Киеве 24 октября

Подгруппа 1.1 отключения:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 22:00

Подгруппа 1.2 отключения:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 22:00

Подгруппа 2.1 отключения:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 22:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 07:00 до 12:00

с 17:30 до 23:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 11:00 до 15:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 09:00 до 15:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 11:00 до 15:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 14:00 до 18:30

Подгруппа 5.2 отключения:

с 14:00 до 18:30

Подгруппа 6.1 отключения:

с 14:00 до 18:30

Подгруппа 6.2 отключения:

с 15:00 до 21:30

Как узнать свою группу отключения света

Компания Yasno также дает киевлянам возможность просматривать графики отключения света Киев через собственный веб-ресурс. Интерфейс похож на сайт ДТЭК, но имеет некоторые отличия в отображении информации.

Как пользоваться сайтом Yasno:

Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.

Зайдите на официальный веб-сайт Yasno. Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.

В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев. Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".

Щелкните раздел "График возможных отключений". Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.

В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню. Шаг 5. Просматривайте персональный график на экране.

Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на часовые интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.

Как узнать свою группу на сайте Yasno

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Андриан Прокип объяснил, что будет с графиками отключений света в Украине дальше.