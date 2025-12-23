В Ужгороде установили новый символ единства с острова Змеиный: на него смогут посмотреть все

В рамках Всеукраинского форума единения национальных сообществ "Мы разные, мы едины и объединены" в воскресенье, 21 декабря, в Ужгороде появился новый символ единства и несокрушимости украинцев. В городе торжественно установили Пограничный столб Украины с острова Змеиный.

К церемонии присоединились глава Альянса национальных сообществ "Европейская Коалиция" и меценат Роланд Цебер, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Петр Яценко, украинские военные из Закарпатья, а также представители городской власти и национальных сообществ. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Пограничный столб с острова Змеиный приобрел Роланд Цеберь еще в 2024 году на аукционе украинского издания "Украинская правда" в поддержку украинских спецназовцев.

"Когда я получил этот столб в офисе "Украинской правды", известный всем журналист Михаил Ткач и организаторы очень просили, чтобы Пограничный столб имел свое продолжение. Военные, освобождавшие Змеиный остров, сказали, что этот столб имеет очень большое значение. Ведь во время этой военной операции погибли их собратья. Потому это для них большой символ. Я пообещал, что не скрою столб дома. И пообещал, что найдем символическое место и установим в исторической части какого-нибудь региона Украины", — рассказал Цебер.

Столб с острова Змеиный

Местом установления нового символа могли стать и другая локация, в частности, рассматривалась гора Говерла или граница с Венгрией. Однако окончательным местом был выбран Ужгородский замок. Ведь он как историческая и архитектурная локация доступен широкой общественности.

Представитель ГУР Петр Яценко подчеркнул, что Пограничный столб — это уникальный и очень важный артефакт, говорящий о том, что все, кто встал на защиту своей Родины, могут защищать свою землю, даже маленький клочок, как остров Змеиный, и могут побеждать.

"Каждый, кто будет посещать Ужгород, кто будет посещать этот памятник, будет иметь возможность убедиться в том, что украинцы, как политическое сообщество, как политическая нация, в которую входят представители всех национальных сообществ, сильны, действенны и объединены. И никто не может нас разделить", — сказал Яценко.

По его словам, сейчас все защитники острова Змеиный уже освобождены из российского плена. Для этого было приложено максимум усилий Координационным штабом по обращению с военнопленными

Игорь Вернер, заместитель председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, на церемонии назвал место установления Пограничного столба историческим. Дело в том, что Ужгородский замок — это место, где многие смогут посмотреть и чтить героизм всего украинского народа, его стремление защищать собственную страну.

"Этот столб — свидетель пролитой крови во время обороны каждого клочка нашей страны. Трудно представить нечто более символическое, чем этот Пограничный столб. Он — свидетель победы и героизма украинских воинов с первого дня. Это символ нашей победы. Однажды мы восстановим нашу страну в ее международно признанных границах", — добавил Вернер.

Алим Насиров, основатель БФ "Храбрые сердца Украины" и заместитель председателя ОО "Украинско-азербайджанское братство добровольцев", также отметил, что Пограничный столб с острова Змеиный является памятью об украинских военных, защищавших Украину.

"Для этого ставятся такие памятники — чтобы мы помнили, что за эту страну воевали и азербайджанцы, и чеченцы, и грузины, и все другие национальные сообщества. В каждом сообществе есть герои, которых уже с нами нет. Должны уважать, помнить", — призвал Насиров.

Ольга Шумовская, директор Закарпатского областного краеведческого музея им. Т. Легоцкого, который размещается в стенах Ужгородского замка, сообщила, что в рамках выполнения 10-го пункта "Политика героев" Плана внутренней устойчивости Президента Украины будет запущен проект "Единый маршрут по местам памяти". Один из таких маршрутов будет в Закарпатском музее.

"Музей — это важное место популяризации и освещения настоящей истории, которая происходит сегодня", — считает Шумовская.

Так что установленный пограничный столб с острова Змеиный станет важной частью этого маршрута, демонстрируя героизм украинских военных и единство национальных сообществ. Он символизирует общую память о тех, кто защищал Украину, и напоминает, что сила нашего государства во взаимоуважении, поддержке и консолидации разных национальных сообществ. Каждый посетитель музея сможет почувствовать значение этого исторического события и лично воздать честь тем, кто защищает и продолжает защищать нашу страну.