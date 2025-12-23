В Ужгороді встановили новий символ єдності з острова Зміїний: на нього зможуть подивитись всі

У рамках Всеукраїнського форуму єднання національних спільнот "Ми різні, ми єдині та об’єднані" у неділю, 21 грудня, в Ужгороді зʼявився новий символ єдності та незламності українців. У місті урочисто встановили Прикордонний стовп України з острова Зміїний.

До церемонії долучились голова Альянсу національних спільнот "Європейська Коаліція" та меценат Роланд Цебер, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Петро Яценко, українські військові із Закарпаття, а також представники міської влади та національних спільнот. Про це повідомляє пресслужба заходу.

Прикордонний стовп з острова Зміїний придбав Роланд Цебер ще у 2024 році на аукціоні українського видання "Українська правда" на підтримку українських спецпризначенців.

"Коли я отримав цей стовп в офісі "Української правди", відомий всім журналіст Михайло Ткач та організатори дуже просили, щоб Прикордонний стовп мав своє продовження. Військові, які звільняли острів Зміїний, сказали, що цей стовп має дуже велике значення. Адже під час цієї військової операції загинули їхні побратими. Тому це для них великий символ. Я пообіцяв, що не заховаю стовп вдома. І пообіцяв, що знайдемо символічне місце і встановимо в історичній частині якогось регіону України", — зазначив Цебер.

Стовп з острова Зміїний

Місцем встановлення нового символу могли стати й інша локація, зокрема розглядалась гора Говерла або кордон з Угорщиною. Проте остаточним місцем обрали Ужгородський замок. Адже він як історична та архітектурна локація доступний для широкої громадськості.

Представник ГУР Петро Яценко наголосив, що Прикордонний стовп — це унікальний і дуже важливий артефакт, який говорить про те, що всі, хто став на захист своєї Батьківщини, можуть боронити свою землю, навіть маленький клаптик, як острів Зміїний, і можуть перемагати.

"Кожен, хто буде відвідувати Ужгород, хто буде відвідувати цю пам’ятку, буде мати змогу пересвідчитись у тому, що українці, як політична спільнота, як політична нація, в яку входять представники всіх національних спільнот, сильна, дієва та об’єднана. І ніхто не може нас розділити", — сказав Яценко.

За його словами, зараз всі оборонці острова Зміїний вже звільнені з російського полону. Для цього було докладено максимум зусиль Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими

Ігор Вернер, заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, під час церемонії назвав місце встановлення Прикордонного стовпа історичним. Річ у тім, що Ужгородський замок — це місце, де багато людей зможуть подивитися і віддати шану героїзму всього українського народу, його прагненню боронити власну країну.

"Цей стовп — свідок пролитої крові під час оборони кожного клаптику нашої країни. Важко уявити щось більш символічне, ніж цей Прикордонний стовп. Він — свідок звитяги та героїзму українських воїнів з першого дня. Це символ нашої перемоги. Того, що одного дня ми відновимо нашу країну в її міжнародно визнаних кордонах", — додав Вернер.

Алім Насіров, засновник БФ "Хоробрі серця України" та заступник голови ГО "Українсько-азербайджанське братерство добровольців", також зазначив, що Прикордонний стовп з острова Зміїний є пам’яттю про українських військових, які захищали Україну.

"Для цього ставляться такі пам’ятники — щоб ми пам’ятали, що за цю країну воювали і азербайджанці, і чеченці, і грузини, і всі інші національні спільноти. В кожній спільноті є герої, яких вже з нами немає. Маємо шанувати, пам’ятати", — закликав Насіров.

Ольга Шумовська, директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького, який розміщується в стінах Ужгородському замку, повідомила, що у рамках виконання 10-го пункту "Політика героїв" Плану внутрішньої стійкості Президента України буде запущено проєкт "Єдиний маршрут місцями пам’яті". Один з таких маршрутів буде в Закарпатському музеї.

"Музей — це важливе місце популяризації та висвітлення справжньої історії, яка відбувається сьогодні", — вважає Шумовська.

Тож встановлений Прикордонний стовп з острова Зміїний стане важливою частиною цього маршруту, демонструючи героїзм українських військових та єдність національних спільнот. Він символізує спільну пам’ять про тих, хто боронив Україну, і нагадує, що сила нашої держави — у взаємоповазі, підтримці та консолідації різних національних спільнот. Кожен відвідувач музею матиме змогу відчути значення цієї історичної події та особисто віддати шану тим, хто захищає і продовжує боронити нашу країну.