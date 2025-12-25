Большинство украинцев считают, что необходимо активизировать мирные переговоры – социсследование

Более двух третей украинцев (74%) считают необходимым активизировать переговорный процесс при условии обеспечения безопасности и суверенитета. Хотя половина граждан (50%) признают, что путь к миру при этом может требовать временных компромиссов. В то же время 62% опрошенных убеждены, что активизировать эти переговоры должен президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Украина-2025: Общественное мнение на фоне продолжительной войны", который в начале декабря проводила общественная организация "Защита государства" . На днях результаты опроса презентовали в Одессе – приняли участие социологи, политологи, психологи, а также представители общественных организаций и медиа.

"Украинское общество хочет ускорения переговоров и их активизации. Но это не означает капитуляции! Мы должны занимать проактивную позицию, строить собственную повестку дня, а не подстраиваться под планы агрессора", — отметил кандидат социологических наук, руководитель Запорожской ячейки ОО "Защита государства" Аскад Ашурбеков.

"Большинство опрошенных, – добавляет кандидат наук по госуправлению, доцент ХГАЭУ, представитель Николаевской ячейки ОО Сергей Гололобов, – готовы к сложным сценариям, но не к несправедливости и унижению государственности. Парадокс 2025 года – украинцы верят в победу, глобальное поражение России и одновременно активно поддерживают переговорный процесс, связанный с миром".

Как говорится в исследовании, 82% опрошенных верят в победу, однако при том условии, что западные партнеры будут стабильно поддерживать Украину. В то же время вопрос заморозки конфликта разделил общество почти пополам. 60% респондентов называют гарантии безопасности главным приоритетом, а более 70% убеждены: Россия может возобновить агрессию даже после мирного соглашения.

"Результаты показывают главный запрос общества – безопасность. Для нас важно знать, чем живут люди, что они думают и о чем мечтают", – резюмировал представитель Одесской ячейки ОО "Защита государства" Алексей Земляной.

Социологический опрос "Украина-2025: Общественное мнение на фоне продолжительной войны" проводила общественная организация "Защита государства" в течение 5-10 декабря 2025 года. Метод – CATI, выборка – 2000 респондентов от 18 лет, география – все регионы Украины, находящиеся под контролем правительства на момент опроса, ВПЛ включались в выборку. Статистическая погрешность не превышает 2,8% для показателей, близких к 50%. К формальной погрешности прилагаются потенциальные систематические отклонения из-за миграции и проблем со связью. Однако они не искажают общую картину настроений на подконтрольных территориях.