"Будем убивать законы": полный текст "пленок Тимошенко", опубликованных НАБУ

Тимошенко хотела не разовую договоренность а регулярный механизм

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой проходили обыски, получила подозрение от НАБУ. Также правоохранители опубликовали аудио "договоренностей" с нардепами.

"Телеграф" публикует полный текст "пленок Тимошенко". Важно отметить, что в ведомстве не называют имени депутата, но голос на записи и источники утверждают — речь идет именно о Юлии Тимошенко.

Предыстория:

После разоблачения НАБУ и САП фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам, в парламенте возникла кризисная ситуация. Расследование повлекло за собой напряжение внутри Верховной Рады. Этой ситуацией, по данным следствия, воспользовалась руководитель одной из парламентских фракций. По данным следствия, она инициировала переговоры с отдельными народными депутатами, обсуждая системную неправомерную выгоду в обмен на лояльное поведение во время голосования.

Речь шла не о разовой договоренности, а о регулярном механизме, который предусматривал выплаты вперед и рассчитывался на длительное сотрудничество.

Текст записи:

Нардеп:

Только у меня вопрос: это разовая? И вот эта десять или как оно?

Предположительно Тимошенко:

Вот эти…

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Один раз в месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека.

Нардеп:

Ага. Все я.

Предположительно Тимошенко:

За одного человека. Это устроит так?

Нардеп

Та ну конечно. Лучше, лучше, чем было.

Предположительно Тимошенко:

Вот. И у нас один месяц это считается две сессии.

Нардеп:

Угу

Предположительно Тимошенко:

То есть мы платим "десять" за две сессии. Платим предоплатой за две сессии.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, или вы или кто с вами вместе, и я буду вам отдавать. А вы, и давать буду как на кассу.

Следствие зафиксировало обсуждение не только передачи денежных средств, но и механизма координации голосований с использованием защищенных мессенджеров. По данным следствия, народным депутатам должны были передавать указания по поводу того, как именно голосовать, а в отдельных случаях, когда воздерживаться или не участвовать в голосовании. Следствие также установило, что договоренности касались не только законопроектов, но и кадровых решений парламента.

Предположительно Тимошенко:

А я тогда давайте завтра вечером, здесь у меня я вам отдам.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

И мне, ну, вы уже с ними будете разбираться. Это же не 20 и не 30 человек. Вас тут только трое — это ничего можно сказать, очень маленькая группа.

Нардеп:

Угу

Предположительно Тимошенко:

Вот, я вам завтра вечером отдам, потому, что у нас сегодня погоджувальная рада и неизвестно, когда закончится.

Нардеп:

Та не не я понимаю.

Предположительно Тимошенко:

Но я должна вам передать, как бы за что голосовать.

Нардеп:

Конечно.

Предположительно Тимошенко:

Тогда я могу это как сбрасывать вам на телефон просто в "сигнале".

Нардеп:

Так вы можете прямо сейчас или это после погодження будет?

Предположительно Тимошенко:

Только после погоджувальной.

Нардеп:

Та пусть в "сигнал" бросайте или… (недоговорил).

Предположительно Тимошенко:

Я в "сигнал" буду бросать, я буду бросать вам номер.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Да ну условно "за" или "против".

Нардеп:

Да, да

Предположительно Тимошенко:

"Против" это вы можете воздерживаться, не голосовать.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Ну просто, чтобы не было голоса, а "за" там "за".

Предположительно Тимошенко:

У нас, смотрите, конечно, желательно, чтобы сбоев не было.

Нардеп

Угу, угу.

Предположительно Тимошенко:

Потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим "грохнуть" это большинство, и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому ужу поговорите с ребятами. Конечно штрафных санкций никаких не будет, но очень важно.

Нардеп

Дисциплина, чтобы была.

Предположительно Тимошенко:

Да, дисциплина, чтобы была, иначе это все не имеет смысла.

Предположительно Тимошенко:

И теперь то, что касается кадровых вещей — мы голосуем за снятие.

Нардеп:

Угу

Предположительно Тимошенко:

И не голосуем за назначение.

Нардеп:

По всем?

Предположительно Тимошенко:

По всем, да.

Нардеп:

Все, плюс.

Предположительно Тимошенко:

Вот, то есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в повестку дня. Включены в повестку дня, а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в повестку дня.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

А потом за них голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, где включение в повестку дня мы тоже будем писать вам.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Что за включение в повестку дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно.

Надпеп:

Все.

Предположительно Тимошенко:

Хорошо. То есть мы тогда вот по троим работаем. Сегодня я вам направляю в "сигнале".

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Как мы голосуем за каждый день, после погоджувальной.

Предположительно Тимошенко:

И плюс завтра вечером обязательно здесь встречаемся. Я вам это дам. Уже через две сессии вперед

Предположительно Тимошенко:

Окей, хорошо. Тогда уже с завтрашнего дня.

Нардеп

Угу.

Предположительно Тимошенко:

Я вам сегодня сброшу.

Нардеп:

Угу.

Предположительно Тимошенко:

И с завтрашнего дня мы уже в системе.

Инструкции руководителя депутатской фракции выглядели следующим образом.

Фото указаний Тимошенко

В январе 2026 года руководительница парламентской фракции разоблачена. Её сообщено о подозрении.

До этого "Телеграф" писал, что глава "Батькивщины" уже была под следствием и имела опыт отбывания наказаний, причем неоднократно.