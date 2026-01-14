"Будем убивать законы": полный текст "пленок Тимошенко", опубликованных НАБУ
Тимошенко хотела не разовую договоренность а регулярный механизм
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой проходили обыски, получила подозрение от НАБУ. Также правоохранители опубликовали аудио "договоренностей" с нардепами.
"Телеграф" публикует полный текст "пленок Тимошенко". Важно отметить, что в ведомстве не называют имени депутата, но голос на записи и источники утверждают — речь идет именно о Юлии Тимошенко.
Предыстория:
После разоблачения НАБУ и САП фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам, в парламенте возникла кризисная ситуация. Расследование повлекло за собой напряжение внутри Верховной Рады. Этой ситуацией, по данным следствия, воспользовалась руководитель одной из парламентских фракций. По данным следствия, она инициировала переговоры с отдельными народными депутатами, обсуждая системную неправомерную выгоду в обмен на лояльное поведение во время голосования.
Речь шла не о разовой договоренности, а о регулярном механизме, который предусматривал выплаты вперед и рассчитывался на длительное сотрудничество.
Текст записи:
Нардеп:
Только у меня вопрос: это разовая? И вот эта десять или как оно?
Предположительно Тимошенко:
Вот эти…
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Один раз в месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека.
Нардеп:
Ага. Все я.
Предположительно Тимошенко:
За одного человека. Это устроит так?
Нардеп
Та ну конечно. Лучше, лучше, чем было.
Предположительно Тимошенко:
Вот. И у нас один месяц это считается две сессии.
Нардеп:
Угу
Предположительно Тимошенко:
То есть мы платим "десять" за две сессии. Платим предоплатой за две сессии.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, или вы или кто с вами вместе, и я буду вам отдавать. А вы, и давать буду как на кассу.
Следствие зафиксировало обсуждение не только передачи денежных средств, но и механизма координации голосований с использованием защищенных мессенджеров. По данным следствия, народным депутатам должны были передавать указания по поводу того, как именно голосовать, а в отдельных случаях, когда воздерживаться или не участвовать в голосовании. Следствие также установило, что договоренности касались не только законопроектов, но и кадровых решений парламента.
Предположительно Тимошенко:
А я тогда давайте завтра вечером, здесь у меня я вам отдам.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
И мне, ну, вы уже с ними будете разбираться. Это же не 20 и не 30 человек. Вас тут только трое — это ничего можно сказать, очень маленькая группа.
Нардеп:
Угу
Предположительно Тимошенко:
Вот, я вам завтра вечером отдам, потому, что у нас сегодня погоджувальная рада и неизвестно, когда закончится.
Нардеп:
Та не не я понимаю.
Предположительно Тимошенко:
Но я должна вам передать, как бы за что голосовать.
Нардеп:
Конечно.
Предположительно Тимошенко:
Тогда я могу это как сбрасывать вам на телефон просто в "сигнале".
Нардеп:
Так вы можете прямо сейчас или это после погодження будет?
Предположительно Тимошенко:
Только после погоджувальной.
Нардеп:
Та пусть в "сигнал" бросайте или… (недоговорил).
Предположительно Тимошенко:
Я в "сигнал" буду бросать, я буду бросать вам номер.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Да ну условно "за" или "против".
Нардеп:
Да, да
Предположительно Тимошенко:
"Против" это вы можете воздерживаться, не голосовать.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Ну просто, чтобы не было голоса, а "за" там "за".
Предположительно Тимошенко:
У нас, смотрите, конечно, желательно, чтобы сбоев не было.
Нардеп
Угу, угу.
Предположительно Тимошенко:
Потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим "грохнуть" это большинство, и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому ужу поговорите с ребятами. Конечно штрафных санкций никаких не будет, но очень важно.
Нардеп
Дисциплина, чтобы была.
Предположительно Тимошенко:
Да, дисциплина, чтобы была, иначе это все не имеет смысла.
Предположительно Тимошенко:
И теперь то, что касается кадровых вещей — мы голосуем за снятие.
Нардеп:
Угу
Предположительно Тимошенко:
И не голосуем за назначение.
Нардеп:
По всем?
Предположительно Тимошенко:
По всем, да.
Нардеп:
Все, плюс.
Предположительно Тимошенко:
Вот, то есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в повестку дня. Включены в повестку дня, а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в повестку дня.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
А потом за них голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, где включение в повестку дня мы тоже будем писать вам.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Что за включение в повестку дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно.
Надпеп:
Все.
Предположительно Тимошенко:
Хорошо. То есть мы тогда вот по троим работаем. Сегодня я вам направляю в "сигнале".
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Как мы голосуем за каждый день, после погоджувальной.
Предположительно Тимошенко:
И плюс завтра вечером обязательно здесь встречаемся. Я вам это дам. Уже через две сессии вперед
Предположительно Тимошенко:
Окей, хорошо. Тогда уже с завтрашнего дня.
Нардеп
Угу.
Предположительно Тимошенко:
Я вам сегодня сброшу.
Нардеп:
Угу.
Предположительно Тимошенко:
И с завтрашнего дня мы уже в системе.
Инструкции руководителя депутатской фракции выглядели следующим образом.
В январе 2026 года руководительница парламентской фракции разоблачена. Её сообщено о подозрении.
До этого "Телеграф" писал, что глава "Батькивщины" уже была под следствием и имела опыт отбывания наказаний, причем неоднократно.