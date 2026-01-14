"Будемо вбивати закони": повний текст "плівок Тимошенко", опублікованих НАБУ

Тимошенко хотіла не разову домовленість, а регулярний механізм

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, у якої проходили обшуки, отримала підозру від НАБУ. Також правоохоронці опублікували аудіо домовленостей з нардепами.

"Телеграф" публікує повний текст "плівок Тимошенко". Важливо відзначити, що у відомстві не називають імені депутата, але голос на записи та джерела стверджують – йдеться саме про Юлію Тимошенко.

Передісторія:

Після викриття НАБУ та САП фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напругу всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системний неправомірний зиск в обмін на лояльну поведінку під час голосування.

Йшлося не про разову домовленість, а про регулярний механізм, який передбачав виплати вперед та розраховувався на тривалу співпрацю.

Текст запису:

Нардеп:

Тільки в мене питання: це разова? І ось ця десять чи як воно?

Імовірно Тимошенко:

Ось ці…

Нардеп :

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Один раз на місяць. Це постійно діюча історія для кожної людини.

Нардеп:

Ага. Все я.

Імовірно Тимошенко:

За одну людину. Це влаштує так?

Нардеп

Та ну звісно. Краще, краще ніж було.

Імовірно Тимошенко:

Ось. І в нас один місяць це вважається дві сесії.

Нардеп :

Угу

Імовірно Тимошенко:

Тобто ми платимо "десять" за дві сесії. Платимо передоплатою за дві сесії.

Нардеп :

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо, хто з вами разом, або ви або хто з вами разом, і я вам віддаватиму. А ви, і даватиму як на касу.

Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань із використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватись чи не брати участь у голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Імовірно Тимошенко:

А тоді давайте завтра ввечері, тут у мене я вам віддам.

Нардеп:

Угу.

Імовірно Тимошенко:

І мені, ну, ви вже з ними розбиратиметеся. Це ж не 20 та не 30 осіб. Вас тут лише троє – це нічого можна сказати, дуже маленька група.

Нардеп:

Угу

Імовірно Тимошенко:

Ось, я вам завтра ввечері віддам, бо у нас сьогодні погоджувальна рада і невідомо, коли закінчиться.

Нардеп:

Та ні ні, я розумію.

Імовірно Тимошенко:

Але я мушу вам передати, як би за що голосувати.

Нардеп:

Звісно.

Імовірно Тимошенко:

Тоді я можу це як скидати вам на телефон просто у "сигналі".

Нардеп:

Так ви можете прямо зараз, чи це після погодження буде?

Імовірно Тимошенко:

Тільки після погоджувальної.

Нардеп:

Та нехай у "сигнал" кидайте чи... (недоговорив).

Імовірно Тимошенко:

Я в "сигнал" кидатиму, я кидатиму вам номер.

Нардеп:

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Та ну умовно "за" чи "проти".

Нардеп :

Так, так

Імовірно Тимошенко:

"Проти" цього ви можете утримуватись, не голосувати.

Нардеп:

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Ну просто, щоби не було голосу, а "за" там "за".

Імовірно Тимошенко:

У нас, дивіться, звісно, бажано, щоб збоїв не було.

Нардеп

Угу, угу.

Імовірно Тимошенко:

Тому що у нас це все дуже пов’язане. Тобто ми хочемо "грохнути" цю більшість, і тому ми не повинні давати їм жодних люфтів. Тому вже поговоріть з хлопцями. Звісно, штрафних санкцій ніяких не буде, але дуже важливо.

Нардеп

Дисципліна, щоби була.

Імовірно Тимошенко:

Так, дисципліна, щоб була, інакше це не має сенсу.

Імовірно Тимошенко:

І тепер те, що стосується кадрових речей, ми голосуємо за зняття.

Нардеп :

Угу

Імовірно Тимошенко:

І не голосуємо за призначення.

Нардеп:

По всіх?

Імовірно Тимошенко:

По всіх, так.

Нардеп:

Все плюс.

Імовірно Тимошенко:

Ось, тобто яка ще історія, що є закони, які включаються до порядку денного. Включено до порядку денного, а ми за них проти. Ми все одно голосуємо за включення до порядку денного.

Нардеп:

Угу.

Імовірно Тимошенко:

А потім за них голосуємо, щоб їх убивати. Тому тут теж, де включення до порядку денного ми теж писатимемо вам.

Нардеп:

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Що за включення до порядку денного, але не голосуємо за сам закон. Це дуже важливо.

Надпеп:

Все.

Імовірно Тимошенко:

Добре. Тобто ми тоді ось по трьох працюємо. Сьогодні я вам спрямовую в "сигнал".

Нардеп:

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Як ми голосуємо за кожен день, після погоджувальної.

Імовірно Тимошенко:

І плюс завтра увечері обов’язково тут зустрічаємось. Я вам це дам. Вже за дві сесії вперед

Імовірно Тимошенко:

Окей, добре. Тоді вже із завтрашнього дня.

Нардеп

Угу.

Імовірно Тимошенко:

Я вам сьогодні скину.

Нардеп :

Угу.

Імовірно Тимошенко:

І від завтра ми вже в системі.

Інструкції керівника депутатської фракції виглядали так.

Фото вказівок Тимошенко

Фото вказівок Тимошенко

У січні 2026 року керівника парламентської фракції викрито. Її повідомлено про підозру.

До цього "Телеграф" писав, що голова "Батьківщини" вже була під слідством та мала досвід відбування покарань, причому неодноразово.