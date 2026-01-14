"Будемо вбивати закони": повний текст "плівок Тимошенко", опублікованих НАБУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тимошенко хотіла не разову домовленість, а регулярний механізм
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, у якої проходили обшуки, отримала підозру від НАБУ. Також правоохоронці опублікували аудіо домовленостей з нардепами.
"Телеграф" публікує повний текст "плівок Тимошенко". Важливо відзначити, що у відомстві не називають імені депутата, але голос на записи та джерела стверджують – йдеться саме про Юлію Тимошенко.
Передісторія:
Після викриття НАБУ та САП фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напругу всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системний неправомірний зиск в обмін на лояльну поведінку під час голосування.
Йшлося не про разову домовленість, а про регулярний механізм, який передбачав виплати вперед та розраховувався на тривалу співпрацю.
Текст запису:
Нардеп:
Тільки в мене питання: це разова? І ось ця десять чи як воно?
Імовірно Тимошенко:
Ось ці…
Нардеп :
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Один раз на місяць. Це постійно діюча історія для кожної людини.
Нардеп:
Ага. Все я.
Імовірно Тимошенко:
За одну людину. Це влаштує так?
Нардеп
Та ну звісно. Краще, краще ніж було.
Імовірно Тимошенко:
Ось. І в нас один місяць це вважається дві сесії.
Нардеп :
Угу
Імовірно Тимошенко:
Тобто ми платимо "десять" за дві сесії. Платимо передоплатою за дві сесії.
Нардеп :
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо, хто з вами разом, або ви або хто з вами разом, і я вам віддаватиму. А ви, і даватиму як на касу.
Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань із використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватись чи не брати участь у голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.
Імовірно Тимошенко:
А тоді давайте завтра ввечері, тут у мене я вам віддам.
Нардеп:
Угу.
Імовірно Тимошенко:
І мені, ну, ви вже з ними розбиратиметеся. Це ж не 20 та не 30 осіб. Вас тут лише троє – це нічого можна сказати, дуже маленька група.
Нардеп:
Угу
Імовірно Тимошенко:
Ось, я вам завтра ввечері віддам, бо у нас сьогодні погоджувальна рада і невідомо, коли закінчиться.
Нардеп:
Та ні ні, я розумію.
Імовірно Тимошенко:
Але я мушу вам передати, як би за що голосувати.
Нардеп:
Звісно.
Імовірно Тимошенко:
Тоді я можу це як скидати вам на телефон просто у "сигналі".
Нардеп:
Так ви можете прямо зараз, чи це після погодження буде?
Імовірно Тимошенко:
Тільки після погоджувальної.
Нардеп:
Та нехай у "сигнал" кидайте чи... (недоговорив).
Імовірно Тимошенко:
Я в "сигнал" кидатиму, я кидатиму вам номер.
Нардеп:
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Та ну умовно "за" чи "проти".
Нардеп :
Так, так
Імовірно Тимошенко:
"Проти" цього ви можете утримуватись, не голосувати.
Нардеп:
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Ну просто, щоби не було голосу, а "за" там "за".
Імовірно Тимошенко:
У нас, дивіться, звісно, бажано, щоб збоїв не було.
Нардеп
Угу, угу.
Імовірно Тимошенко:
Тому що у нас це все дуже пов’язане. Тобто ми хочемо "грохнути" цю більшість, і тому ми не повинні давати їм жодних люфтів. Тому вже поговоріть з хлопцями. Звісно, штрафних санкцій ніяких не буде, але дуже важливо.
Нардеп
Дисципліна, щоби була.
Імовірно Тимошенко:
Так, дисципліна, щоб була, інакше це не має сенсу.
Імовірно Тимошенко:
І тепер те, що стосується кадрових речей, ми голосуємо за зняття.
Нардеп :
Угу
Імовірно Тимошенко:
І не голосуємо за призначення.
Нардеп:
По всіх?
Імовірно Тимошенко:
По всіх, так.
Нардеп:
Все плюс.
Імовірно Тимошенко:
Ось, тобто яка ще історія, що є закони, які включаються до порядку денного. Включено до порядку денного, а ми за них проти. Ми все одно голосуємо за включення до порядку денного.
Нардеп:
Угу.
Імовірно Тимошенко:
А потім за них голосуємо, щоб їх убивати. Тому тут теж, де включення до порядку денного ми теж писатимемо вам.
Нардеп:
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Що за включення до порядку денного, але не голосуємо за сам закон. Це дуже важливо.
Надпеп:
Все.
Імовірно Тимошенко:
Добре. Тобто ми тоді ось по трьох працюємо. Сьогодні я вам спрямовую в "сигнал".
Нардеп:
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Як ми голосуємо за кожен день, після погоджувальної.
Імовірно Тимошенко:
І плюс завтра увечері обов’язково тут зустрічаємось. Я вам це дам. Вже за дві сесії вперед
Імовірно Тимошенко:
Окей, добре. Тоді вже із завтрашнього дня.
Нардеп
Угу.
Імовірно Тимошенко:
Я вам сьогодні скину.
Нардеп :
Угу.
Імовірно Тимошенко:
І від завтра ми вже в системі.
Інструкції керівника депутатської фракції виглядали так.
У січні 2026 року керівника парламентської фракції викрито. Її повідомлено про підозру.
До цього "Телеграф" писав, що голова "Батьківщини" вже була під слідством та мала досвід відбування покарань, причому неодноразово.