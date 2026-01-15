Бил и преследовал? Бывшая жена депутата Левочкина написала на него заявление в полицию

У супругов двое общих детей

Бывшая жена экс-председателя администрации сбежавшего президента Януковича Сергея Левочкина написала на него заявление в полицию. По словам художницы Зинаиды Кубар, она долго молчала, но решила обратиться к правоохранителям.

Как отметила Кубар, она написала заявление в Национальную полицию по нескольким статьям. Речь идет о принуждении к восстановлению семьи, выражающейся в психологическом терроре, слежке, угрозах и давлении на ее нынешнего супруга.

Кроме того, было и домашнее насилие, которое Левочкин применял против нее в течение совместного проживания, нарушение неприкосновенности частной жизни, выражающееся в отправке интимных видео, угон автомобиля и т.д.

"Почему я молчала? Я до последнего не хотела выносить "грязное белье" и надеялась, что между нами все в прошлом и можно простить и забыть. Сергей так не считает. Он считает, что я его собственность, а он всемогущий вершитель судьбы. И пока что он прав: в Украине такие деятели, как Сергей, чувствуют себя очень хорошо и не имеют границ. Поэтому для меня это отчаянный шаг, который может стоить мне здоровья и даже жизни. Но я не боюсь", — написала экс-жена Левочкина.

По ее словам, еще в конце 2024 года из-за давления Левочкина ее мужа военнослужащего ГНСУ, участника боевых действий Владислава Шевченко перевели в другую воинскую часть.

По данным ГНСУ, утверждение Кубар о влиянии на руководство пограничной службы неправда. Там подчеркнули, что перемещение Шевченко произошло по закону.

Сергей Левочкин – это глава Администрации президента Украины (2010-2014) при Викторе Януковиче. В 2019 году Левочкин был избран народным депутатом девятого созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) пятым номером в списке как член партии. За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину Левочкин уехал в Венецию, после чего скрылся из публичной плоскости. Однако в августе 2025 года его видели в Раде.

Левочкин был женат на художнице и дизайнере Зинаиде Кубар. У них двое общих детей — дочь Елена 2004 года рождения и сын Владимир 2006 года.

