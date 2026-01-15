Бив та переслідував? Колишня дружина депутата Льовочкіна написала на нього заяву в поліцію
Подружжя має двох спільних дітей
Колишня дружина ексголови адміністрації президента-втікача Януковича Сергія Льовочкіна написала на нього заяву до поліції. За словами художниці Зінаїди Кубар, вона довго мовчала, але вирішила звернутись до правоохоронців.
Що треба знати:
- Кубар звинувачує чоловіка у домашньому насильстві, терорі, стеженні тощо
- Нинішнього чоловіка жінки нібито через тиск Льовочкіна перевели в інший підрозділ
- У ДПСУ вже прокоментували цю заяву
Як зазначила Кубар, вона написала заяву в Національну поліцію за кількома статтями. Йдеться про примушення до відновлення сім'ї, що виражається у психологічному терорі, стеженні, погрозах і тиску на її нинішнього чоловіка.
Окрім того, було й домашнє насильство, яке Льовочкін застосовував проти неї протягом спільного проживання, порушення недоторканності приватного життя, що виражалася у надсиланні інтимних відео, викрадення автомобіля тощо.
"Чому я мовчала? Я до останнього не хотіла виносити "брудну білизну" та сподівалася, що між нами все в минулому і можна пробачити і забути. Сергій так не вважає. Він вважає, що я його власність, а він всемогутній вершитель долі. І поки що він правий: в Україні такі діячі, як Сергій, відчувають себе дуже добре та не мають кордонів. Тому для мене це відчайдушний крок, який може коштувати мені здоровʼя та навіть життя. Але я не боюся", — написала ексдружина Льовочкіна.
За її словами, ще в кінці 2024 року через тиск Льовочкіна її чоловіка військовослужбовця ДПСУ, учасника бойових дій Владислава Шевченка перевели в іншу військову частину.
За даними ДПСУ, твердження Кубар про вплив на керівництво прикордонної служби неправда. Там наголосили, що переміщення Шевченка відбулось згідно з законом.
Для довідки
Сергій Льовочкін — це голова Адміністрації президента України (2010-2014) при Вікторі Януковичі. У 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) пʼятим номером у списку як член партії. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини. Однак в серпні 2025 його бачили у Раді.
Льовочкін був одружений із з художницею та дизайнеркою Зінаїдою Кубар. Вони мають двох спільних дітей — доньку Олену 2004 року народження і сина Володимира 2006 року.
