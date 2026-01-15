Бив та переслідував? Колишня дружина депутата Льовочкіна написала на нього заяву в поліцію

Подружжя має двох спільних дітей

Колишня дружина ексголови адміністрації президента-втікача Януковича Сергія Льовочкіна написала на нього заяву до поліції. За словами художниці Зінаїди Кубар, вона довго мовчала, але вирішила звернутись до правоохоронців.

Що треба знати:

Кубар звинувачує чоловіка у домашньому насильстві, терорі, стеженні тощо

Нинішнього чоловіка жінки нібито через тиск Льовочкіна перевели в інший підрозділ

У ДПСУ вже прокоментували цю заяву

Як зазначила Кубар, вона написала заяву в Національну поліцію за кількома статтями. Йдеться про примушення до відновлення сім'ї, що виражається у психологічному терорі, стеженні, погрозах і тиску на її нинішнього чоловіка.

Зінаїда Кубар

Окрім того, було й домашнє насильство, яке Льовочкін застосовував проти неї протягом спільного проживання, порушення недоторканності приватного життя, що виражалася у надсиланні інтимних відео, викрадення автомобіля тощо.

"Чому я мовчала? Я до останнього не хотіла виносити "брудну білизну" та сподівалася, що між нами все в минулому і можна пробачити і забути. Сергій так не вважає. Він вважає, що я його власність, а він всемогутній вершитель долі. І поки що він правий: в Україні такі діячі, як Сергій, відчувають себе дуже добре та не мають кордонів. Тому для мене це відчайдушний крок, який може коштувати мені здоровʼя та навіть життя. Але я не боюся", — написала ексдружина Льовочкіна.

Допис Кубар про Льовочкіна

За її словами, ще в кінці 2024 року через тиск Льовочкіна її чоловіка військовослужбовця ДПСУ, учасника бойових дій Владислава Шевченка перевели в іншу військову частину.

За даними ДПСУ, твердження Кубар про вплив на керівництво прикордонної служби неправда. Там наголосили, що переміщення Шевченка відбулось згідно з законом.

Для довідки

Сергій Льовочкін — це голова Адміністрації президента України (2010-2014) при Вікторі Януковичі. У 2019 році Льовочкін був обраний народним депутатом девʼятого скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) пʼятим номером у списку як член партії. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини. Однак в серпні 2025 його бачили у Раді.

Сергій Льовочкін та Зінаїда Кубар

Льовочкін був одружений із з художницею та дизайнеркою Зінаїдою Кубар. Вони мають двох спільних дітей — доньку Олену 2004 року народження і сина Володимира 2006 року.

