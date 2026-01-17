Укр

Как в Китае и Египте: Нацсовет ужесточает контроль над онлайн-СМИ

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как в Китае и Египте: Нацсовет ужесточает контроль над онлайн-СМИ Новость обновлена 17 января 2026, 10:19

2026 год начался с нововведений на украинском меди-арынке. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изменил подход в регистрации онлайн-медиа. Теперь правила для украинских интернет-СМИ и блоггеров стали значительно строже, а надзор за ними усилился.

И вот почему это плохо.

Еще больше контроля и "драконовские" штрафы

5 января Нацсовет опубликовал разъяснения по обязательной регистрации субъектов, говорящих без использования радиочастотного спектра (РЧС) — через спутник, кабель или Интернет (YouTube, TikTok, Twitch).

Теперь владелец профиля на вышеуказанных платформах, чья деятельность имеет признаки аудиовизуального медиа, обязан зарегистрироваться.

И если раньше регистрация была добровольной, то теперь за деятельность без регистрации такому медиа грозит штраф в размере от 800 тыс. до 1 млн 200 тыс. гривен. Кроме этого, Нацсовет может мониторить Youtube и применять санкции избирательно — без прозрачной системы правил.

В медиа-среде уже сравнивают такой подход Нацсовета с опытом Египта и Китая, где медиа находятся под тотальным контролем. Об этом, в частности, писал директор ТРК "Свобода.ФМ" Олег Головатенко. Следует отметить, что при регистрации государство хочет узнать об авторе Youtube-канала все – имя, актуальный мобильный номер, адрес проживания. Это эффективно в борьбе с российскими пропагандистскими ресурсами. Но может стать инструментом для контроля за "несогласными".

"Регистрация — это "святое". Даже если ваш канал смотрят три калеки и ваша бабушка через ОТТ-платформу, вы уже "субъект". Поздравляем, теперь вы в системе (и под прицелом)", — комментируют решение Нацсовета в сообществе "Телекритик".

Главные риски для медиа

Мы пообщались с независимыми медиа-экспертами, ознакомившимися с разъяснением Нацсовета. Они выделили для медиа ряд ключевых угроз:

  • Непоследовательность гос политики. Если еще в 2024 году глава Нацсовета Ольга Герасимьюк отмечала, что регистрация онлайн-медиа является добровольной, то теперь это кардинально изменилось.
  • Из-за отсутствия четких критериев субъекты диджитал-рынка лишены возможности самостоятельно определить, какой режим регистрации к ним применяется – добровольный или обязательный. Единственным способом получить ответ становится обращение в Нацсовет, которое само по себе запускает риск квалификации деятельности, осуществляемой с нарушением закона и привлечения к ответственности за безрегистрационную деятельность.
  • Высок риск политического давления. Возможность переквалификации диджитал-ресурсов и угроза значительных штрафов создают дополнительные инструменты воздействия на медиа. В частности, политического давления и вмешательства в их работу.
  • Коррупционный риск. Давно известно, что там, где непрозрачные правила и выборочные штрафы, всегда широкие возможности для коррупционных действий. Мы не хотим винить Нацсовет в том, что это цель новых правил, но нельзя не обратить внимание на эти риски.

Насколько окончательными будут новые правила от Нацсовета? Как показывает практика, изменения возможны. Но это покажет только время.

Теги:
#Медиа #СМИ