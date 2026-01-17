Как в Китае и Египте: Нацсовет ужесточает контроль над онлайн-СМИ

2026 год начался с нововведений на украинском меди-арынке. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изменил подход в регистрации онлайн-медиа. Теперь правила для украинских интернет-СМИ и блоггеров стали значительно строже, а надзор за ними усилился.

И вот почему это плохо.

Еще больше контроля и "драконовские" штрафы

5 января Нацсовет опубликовал разъяснения по обязательной регистрации субъектов, говорящих без использования радиочастотного спектра (РЧС) — через спутник, кабель или Интернет (YouTube, TikTok, Twitch).

Теперь владелец профиля на вышеуказанных платформах, чья деятельность имеет признаки аудиовизуального медиа, обязан зарегистрироваться.

И если раньше регистрация была добровольной, то теперь за деятельность без регистрации такому медиа грозит штраф в размере от 800 тыс. до 1 млн 200 тыс. гривен. Кроме этого, Нацсовет может мониторить Youtube и применять санкции избирательно — без прозрачной системы правил.

В медиа-среде уже сравнивают такой подход Нацсовета с опытом Египта и Китая, где медиа находятся под тотальным контролем. Об этом, в частности, писал директор ТРК "Свобода.ФМ" Олег Головатенко. Следует отметить, что при регистрации государство хочет узнать об авторе Youtube-канала все – имя, актуальный мобильный номер, адрес проживания. Это эффективно в борьбе с российскими пропагандистскими ресурсами. Но может стать инструментом для контроля за "несогласными".

"Регистрация — это "святое". Даже если ваш канал смотрят три калеки и ваша бабушка через ОТТ-платформу, вы уже "субъект". Поздравляем, теперь вы в системе (и под прицелом)", — комментируют решение Нацсовета в сообществе "Телекритик".

Главные риски для медиа

Мы пообщались с независимыми медиа-экспертами, ознакомившимися с разъяснением Нацсовета. Они выделили для медиа ряд ключевых угроз:

Непоследовательность гос политики. Если еще в 2024 году глава Нацсовета Ольга Герасимьюк отмечала, что регистрация онлайн-медиа является добровольной, то теперь это кардинально изменилось.

Из-за отсутствия четких критериев субъекты диджитал-рынка лишены возможности самостоятельно определить, какой режим регистрации к ним применяется – добровольный или обязательный. Единственным способом получить ответ становится обращение в Нацсовет, которое само по себе запускает риск квалификации деятельности, осуществляемой с нарушением закона и привлечения к ответственности за безрегистрационную деятельность.

Высок риск политического давления. Возможность переквалификации диджитал-ресурсов и угроза значительных штрафов создают дополнительные инструменты воздействия на медиа. В частности, политического давления и вмешательства в их работу.

Коррупционный риск. Давно известно, что там, где непрозрачные правила и выборочные штрафы, всегда широкие возможности для коррупционных действий. Мы не хотим винить Нацсовет в том, что это цель новых правил, но нельзя не обратить внимание на эти риски.

Насколько окончательными будут новые правила от Нацсовета? Как показывает практика, изменения возможны. Но это покажет только время.