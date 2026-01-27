Клиника Odrex заявила о давлении со стороны правоохранительных органов и обратилась к Генпрокурору

В пресс-центре "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители клиники Odrex заявили о системном и непропорциональном давлении со стороны правоохранительных органов с участием должностных лиц Офиса Генеральной Прокуратуры. В связи с этим клиника публично обратилась к Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко с требованием взять ситуацию под личный контроль.

Участие в мероприятии приняли медицинский директор медицинского дома Odrex Дмитрий Гавриченко, партнер юридической компании Miller Маси Найем и старшая адвокат, руководитель направления защиты бизнеса юридической компании Miller Анна Калинчук.

В начале пресс-конференции спикеры выразили соболезнования семье Аднана Кивана и отдельно его сыну Руслану, отметив необходимость правовой и профессиональной экспертной оценки обстоятельств смерти.

"Это человеческая трагедия. И никакие публичные дискуссии не имеют права обесценивать сам факт смерти. Оценки должны дать экспертиза и суд – в рамках закона", – заявили партнер юридической компании Miller Маси Найем.

В то же время по его словам, после этого случая расследование вышло за пределы индивидуальной ответственности и приобрело признаки системного давления на медицинский институт.

"В определенный момент это перестало быть расследованием конкретного случая и превратилось в системное давление на клинику и связанные с ней медицинские компании – из-за непропорциональных действий (обыски, прослушивания, арест корпоративных прав и расследования на уровне правоохранительной верхушки), внеплановые проверки Минздрава и медийную кампанию", – отметил он.

Кроме того, представители клиники заявили, что видят конкретные проявления такого давления и связывают принятие ключевых процессуальных и регуляторных решений с действиями отдельных должностных лиц. В частности, в этом контексте были названы руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток, руководитель управления стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области Артур Макаров и заместитель Генерального прокурора Мария Вдовиченко.

"Мы никого не обвиняем и не объявляем приговоров. Но публично просим Генерального прокурора проверить, есть ли конфликт интересов, есть ли непропорциональность в действиях и не подменяется ли уголовная процедура административным или силовым давлением на медицинский институт", — заметил Маси Найем.

Среди прочего, участники отметили результаты внеплановых проверок медицинского дома Odrex Министерством здравоохранения.

"Мы прошли две проверки Минздрава. Никаких нарушений не установлено. Я хочу отдельно поблагодарить Министерство здравоохранения за профессионализм и за то, что они действовали в рамках закона, а не подвергались какому-либо давлению", – сообщили адвокаты больницы.

Представители Odrex обратились к Генеральному прокурору Украины с требованием вмешаться в ситуацию.

"Мы обращаемся к Генеральному прокурору как к единственной институциональной точке, которая может остановить непропорциональность и вернуть процесс в правовые границы. Мы просим взять дело под личный контроль, проверить подследственность, законность и пропорциональность силовых действий и решений, инициировать служебную проверку возможного давления и конфликта интересов, в частности, и его заместительницы", – заявили спикеры.