Пасху-2026 будем праздновать дважды: полный календарь главного христианского праздника

Почему между конфессиями возникает "разрыв" и когда готовить корзины

В 2026 году украинцы будут праздновать Пасху дважды – по крайней мере, если считать даты для разных конфессий. 5 апреля куличи освятят католики, а 12 апреля – православные и греко-католики.

Когда именно будут праздновать самый главный христианский праздник украинцы разных конфессий, почему не могут договориться об одной дате, читайте в материале "Телеграфа".

Календарь на 2026 год: когда освящать пасху и как готовиться к празднику

Православная Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля. Именно в этот день большинство украинцев понесут в церковь куличи, пасхальные яйца и колбасы. Католики же будут праздновать на неделю раньше – 5 апреля.

Прощеное воскресенье предшествует Великому посту. Он начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля. 5 апреля православные отметят Вербное воскресенье, когда традиционно освящают ивовые веточки.

Самая суровая будет Страстная неделя — с 6 по 11 апреля. В Чистый четверг, 9 апреля, хозяйки будут убирать дома и выпекать куличи. А 10 апреля наступит Страстная пятница – самый скорбный день, когда не работают и вспоминают страдания Христа.

Два календаря, два равноденствия: что Пасха разделила

Празднование Пасхи в 2024 году, Киев. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Самое простое объяснение разницы в датах – это календари. Западная церковь живет по Григорианскому календарю, который был введен еще в 1582 году. Он более точен с астрономической точки зрения и соответствует реальному движению Земли вокруг Солнца.

Восточная церковь для расчета Пасхи использует старый юлианский календарь. Разница между ними сейчас составляет 13 дней. Важный момент: даже несмотря на то, что ПЦУ и УГКЦ перешли на Новоюлианский календарь для празднования Рождества или Николая-чудотворца, методику исчисления Пасхи они не изменили.

Но календарь – это не все. Согласно решению Никейского собора 325 года, Пасха должна приходиться на первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Здесь и начинается путаница.

Как праздновали Пасху в Киеве в 2024 году. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Западная церковь берет за основу реальное астрономическое равноденствие, которое в этом году наступает 21 марта по новому стилю. Восточная же привязывается к 21 марта по старому календарю, что по современному соответствует 3 апреля. Из-за этой разницы "церковный месяц" у православных часто наступает позже, чем настоящий астрономический.

Иудейская Пасха: правило, о котором мало кто знает

Восточная традиция настаивает: Пасха обязательно должна праздноваться после иудейской Пасхи. Это основывается на последовательности событий в Евангелии – Христос праздновал Песах перед распятием. Если расчетная дата православной Пасхи совпадает с Песахом, то ее переносят еще на неделю вперед.

Западная традиция этого правила не соблюдает. Римо-католикам важно лишь равноденствие и полнолуние. Поэтому католическая Пасха может совпадать с еврейским праздником или даже быть раньше нее – для них это не имеет значения.

Как часто мир празднует Пасху вместе

Приблизительно в 30% случаев даты все же совпадают. Чаще разница составляет именно одну неделю – как в 2026 году.

Но бывают и редкие случаи. Иногда разрыв между датами достигает пяти недель. Это зависит от того, как выпадут полные месяцы и равноденствия в конкретном году.

В 2026-м ситуация типична: католики празднуют 5 апреля, православные – 12-го. Западная церковь ориентируется на Григорианский календарь и равноденствие 21 марта, для них связь с Песахом не имеет значения. Восточная живет по Юлианской пасхалии, считает равноденствие от 3 апреля по новому стилю и строго соблюдает правила праздновать после иудейской Пасхи.

