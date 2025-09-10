Военнослужащий ВСУ и экс нардеп Игорь Луценко считает, что Украина может передать опыт в борьбе с Shahed-136 Польши, и это будет полезно не только НАТО и соседней стране

Сейчас Украине следует предпринять сильные шаги, которые закрепят за нашей страной статус лидера по борьбе с нашествием с Востока.

1. Заявить о готовности направить определенное количество антишахедных подразделений в Польшу и оказать помощь в организации противодроновой обороны. В Польше нет пока возможности массово сбивать шахеды так, как сбиваем их мы. Речь скорее не о мобильных огневых группах, а о группах операторов перехватчиков, которые у нас работают с высокой эффективностью, о расчетах операторов радаров, и до чего совсем еще не додумалось НАТО – это информационные системы, позволяющие интегрировать все элементы противодроновой ПВО в режиме реального времени.

Да, кто-то скажет, что нам самим сейчас не хватает антидронового ПВО, перехватчиков. Но, во-первых, обезопасить логистические маршруты в Польше для нас даже важнее, чем прикрыть отдельные регионы Украины. Во-вторых, наше единство с ЕС вообще и с Польшей в частности тоже весит больше. Это будет очень сильный шаг – на Украине тогда начнет с максимальной серьезностью рассчитывать прагматичная часть Европы.

2. Следует заявить о готовности принять на обучение в наших центрах польских военных именно по тематике сбития шахедов. В Украине сейчас несколько центров, которые готовят операторов перехватчиков и расчеты специализированных радаров. Без этого опыта полякам будет очень тяжело – им нужно уметь сбивать и шахеды, и разведочные дроны россиян. У нас они могут этому научиться буквально через несколько недель. И больше нигде в мире. Собственно, мы можем предложить создать такой центр обучения в Польше для поляков с нашими инструкторами.

3. Следует заявить о готовности принять соответствующее законодательство, которым Украина обяжет своих граждан принимать участие в защите Польши военнообязанных украинцев, которые сейчас постоянно проживают на территории этой страны. Тех наших соотечественников, которые бежали в Польшу, чтобы не защищать Украину, следует подтолкнуть защищать хотя бы Польшу – это нам выгоднее, чем они будут там просто сидеть. И поляки будут иметь возможность оценить этот шаг, и это очень сильно может помочь имиджу наших беглецов во всем ЕС, улучшит отношение к женщинам, пожилым и детям, которые там скрываются от российской агрессии.

Проблема в том, что сомневаюсь, что подобные заявления сейчас рассматривают в Офисе, МИД, Генштабе. Но было бы неплохо, чтобы хоть что-то из описанного мною выше легло в основу реакции высших должностных лиц Украины.

Сейчас уникальное окно возможностей для Украины, и счет идет на часы, чтобы в него попасть.

Источник: Facebook