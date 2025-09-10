Россия начала горячую фазу гибридной войны с НАТО: эксперт назвал три цели Путина

Около 20 дронов РФ летели атаковать территорию Польши, часть сбили ВСУ

В ночь на 10 мая Shahed-136 атаковали Польшу. Страна НАТО была вынуждена привлечь авиацию для их нейтрализации. Россия сейчас пытается продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы "шахеды" залетели в Польшу. Однако это не так — об умышленности удара РФ по Польше свидетельствует траектория движения.

Глава Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко пояснил, что Украина действительно применяет РЭБ для подавления дронов, но в этом случае они теряют управление, летят прямо и не маневрируют, пока не упадут без горючего, не будут сбиты или не выйдут из зоны действия РЭБ и не вернутся к цели атаки. Дроны в Польше вели себя совсем не так. Более того, дальность применения РЭБ в 50 км не соответствует реальности. Добавим, что дальность самого эффективного украинского комплекса едва дотягивает до 40 км.

Все дроны, зашедшие в воздушное пространство Польши, постоянно совершали маневры и не стремились вернуться в Украину. То есть, первоначально их цели были заданы на территории Польши. Александр Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации

Также он подчеркнул, что на Польшу в общей сложности шли около 20 дронов, часть из них удалось сбить ВСУ. По мнению Коваленко, это целенаправленная провокация России, которая имеет три задачи:

испытать НАТО на прочность

впервые за более чем 50 лет поразить цели на территории страны Альянса, которая является важным логистическим узлом для Украины

поссорить Украину с Польшей.

Что известно о результатах атаки РФ на Польшу

В НАТО подтвердили, что речь идет об умышленном пролете шести-десяти аппаратов, но нападением это не считают, сообщил агентству Reuters источник в Альянсе. Системы Patriot засекли их радарами, но не открывали огонь.

Известно, что от дронов пострадали частные домовладения. Польский военный эксперт и политолог Артур Мицек отмечает, что Польша должна немедленно действовать, в частности, закрыть границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше призывают не паниковать из-за атаки России, а европейские дипломаты отмечают — нужны ответные шаги. Очевидно, что страны НАТО не будут реагировать на эту угрозу.