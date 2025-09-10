В случае войны: кого может мобилизовать Польша и какая сила есть у польской армии сейчас (фото)

Кого мобилизуют первыми, кто избежит призыва в армию и чем уже вооружена армия Польши

Во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября, российские дроны атаковали и Польшу. Речь уже не о случайном "залете" — дроны сбивали авиацией, временно закрыли несколько аэропортов.

Во время атаки наибольшую угрозу ощутили три польских региона – Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. В десяти воеводствах страны объявлен ускоренный сбор резервистов для территориальной обороны. В наиболее уязвимых регионах они обязаны прибыть в подразделения ТРО в течение шести часов после получения повестки. Телеграф разбирался, кого в Польше могут мобилизовать первыми и в целом, какая армия у этой страны.

Мобилизация в Польше: откуда будут вызывать потенциальных рекрутов и кого в первую очередь

В случае нападения на Польшу или военной агрессии Польша может объявить мобилизацию. В зависимости от политического решения, мобилизация может быть общей или частичной, даже в пределах одного уезда.

О повестках

В январе 2025 года Польша обновила законодательство о повестках в случае мобилизации. Их могут доставлять воинские части, почтальоны, полиция.

Безогневая подготовка на танках Abrams – часть учений

Кого не мобилизуют

При мобилизации существует определенный законом перечень лиц, не подлежащих военной службе. Это, в частности, депутаты парламента, сенаторы, советники и должностные лица, занимающие руководящие должности в государственных органах. Есть также список тех, кого можно забронировать. Польские источники также сообщают, что есть определенные негласные решения относительно не отправки работников государственных СМИ на передовую.

Что будет, если уклониться от мобилизации

Уклонение от службы во время мобилизации или войны карается тюремным заключением от трех лет. Если призванный военнообязанный намеренно не появляется в определенное время и место, наказание составляет не менее пяти лет. Повестка считается врученной даже без личного получения. Выезжающие из Польши, желая избежать мобилизации, по возвращении могут попасть в тюрьму.

Польша тренирует слаживание войск при использовании танков Abrams

Кого будут призывать первыми

Польские СМИ пишут, что первыми подлежат мобилизации "солдаты пассивного резерва", то есть с предыдущим военным опытом и категорией А. Отмечается, что имеющие такую категорию, но без опыта "вряд ли будут призваны в начале конфликта".

Армия готовит специалистов с нужными навыками – операторов дронов, ветеринаров, врачей, водителей грузовиков и киберспециалистов. В то же время, закон позволяет мобилизовать кого-либо, если этого требует ситуация.

Польская армия

Польская армия в 2025 году насчитывает более 210 тысяч солдат, что делает ее одной из самых больших армий НАТО по численности. Планировалось нарастить количество до 230 тысяч. Среди них более 145 тысяч — профессиональные военные, более 37 тысяч сил ТРО, обученные добровольцы и т.д. В последние годы Польша, учитывая ситуацию в Украине, модернизировала бронетехнику и не только. В частности, сейчас на балансе польской армии до 100 танков серии Т-72, 46 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5, 116 M1A1 FEP Abrams, 47 M1A2 SEPv3 Abrams и т.д. Артиллерия, кроме гаубиц Krab, успешно используемых в Украине, польские запасы пополнились пушками K9 Thunder и ракетными установками Homar-K. Есть также гаубицы DANA wz.77 и 2С1 Гвоздика.

Танк Abrams польской армии во время учений

Сейчас очень актуален вопрос — польская противовоздушная оборона. Здесь Польша не на передовой, используя старые ЗРК ближней обороны С-125 "Нева", ракетно-артиллерийские комплексы "Пилица" с пушками ЗУ-23-2 и ракетным комплексом "Гром". Продолжается модернизация, в частности, небо над Варшавой и другими городами защищают Patriot, которые же являются частью системы обороны средней дальности (до 50 км). Ближайший радиус до 25 км защищает пусковые установки iLauncher и британские ракеты CAMM. Польша имеет по 2 системы на каждую дальность. Ближайший радиус до 5 км будет защищать улучшенная "Пилица".

Форсирование Буга в рамках военных учений ŻelaznyObrońca25 — Польша тренирует военных

Помочь польской ПВО может авиация — около 200 вертолетов в армии и ВВС страны, которые являются одним из самых модернизированных видов войск. Следует упомянуть, что они имеют 48 F-16, 14 МиГ-29 и т.д. Заказали и F-35, которые должны прибыть в 2026 году. Но пока пришлось привлекать подобные самолеты из Нидерландов.

