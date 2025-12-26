Инвестиционный банкир Сергей Фурса о договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа относительно совместного использования ЗАЭС для майнинга криптовалюты, влияние на переговоры и экономические последствия

Путин проговорился об интересном

Говорит, что они с Трампом договорились совместно управлять ЗАЭС, без Украины, и майнить там.

То есть Трамп и Путин хотят создать РосАмерБиткоинДобычу, получить доступ к фактически шаровой электроэнергии в огромных объемах и майнить себе крипту. Фактически создают себе частный печатный станок.

Интересно, конечно, как на это среагирует рынок биткоина. Но еще интереснее, как на это должно среагировать ФБР. Потому что вряд ли эти биткоины каким-то образом будут попадать в государственную собственность США. В США в принципе всего три государственных компании и совместное предприятие с Путиным вряд ли будет четвёртым. То есть какой-то условный Кушнер с условным Уиткофом будут "печатать" себе биткоины. И действительно, почему Уиткоф так прислушивается к мнению россиян и почему так хочет заставить Украину капитулировать.

Сын байдена, недавно открывший рот и заговоривший об Украине как типичный неудачник, обвиняющий всех в своих проблемах, нервно курит в углу.

В принципе это мечта украинских коррупционеров. Которые обычно так и поступали, подключаясь к шаровой энергетике, но в гораздо меньших масштабах. А вы говорите чебурек, чебурек…

Интересно, конечно, зачем Путин спалил контору…

Хотя и хочется верить, что это лишь проблема перевода и подразумевался не криптомайнинг, а добыча каких-то редкоземельных металлов и их переработка. Хотя здесь, конечно, также будет вопрос, не металлы ли на захваченной украинской территории планирует получить новое совместное предприятие…

Источник: Фейсбук автора